Ascolti tv, è testa a testa tra Ballando e Tu si que vales: Canale 5 vince per un soffio

Testa a testa tra Tu si que vales e Ballando con le stelle 2022: ecco i dati di ascolto del 22 ottobre

Continua a vincere Tu si que vales nel sabato sera degli italiani ma i numeri di Ballando con le stelle, 15 anni dopo la prima volta, sono davvero ottimi. Il programma di Milly Carlucci che ormai si congeda ogni sabato all’una di notte, è certezza per la rete e gli ascolti, anche il 22 ottobre 2022, sono stati eccellenti. Un vero e proprio testa a testa come confermano i dati auditel relativi alla serata di ieri. Milly Carlucci ha messo su un cast pazzesco in questa edizione e a quanto pare, il pubblico sta molto gradendo. Da notare invece la difficoltà di Tu si que vales che ieri, si è fermato sotto i 4 milioni di spettatori. Sta perdendo qualche spettatore strada facendo il programma di Maria de Filippi. Un solo punto di share divide i due programmi, potremmo aspettarci magari anche un sorpasso nelle prossime settimane?

Vediamo quindi i numeri della prima serata.

Gli ascolti del 22 ottobre 2022

La terza puntata di Ballando con le Stelle, in onda dalle 21:20 alle 1:03, ha conquistato 3.723.000 spettatori pari al 25.6% di share (Tutti in Pista, dalle 20:46 alle 21:15, a 4.057.000 e il 21.9%). Su Canale5 Tú Sí Que Vales, dalle 21:25 alle 1, non riesce a superare i 4 milioni di spettatori e si ferma a 3.881.000 spettatori con uno share del 26.8%. Con un solo punticino di share di vantaggio, il programma di Canale 5 riesce quindi ad avere la meglio e vince per un soffio.

Da segnalare gli ascolti molto bassi in generale, su tutte le altre reti. Questo sabato sera che ha ancora un sapore di primavera, non incolla il pubblico davanti alla tv.

Su Rai2 Blue Bloods fa 742.000 spettatori (4.1%). Su Italia1 Smallfoot – Il mio amico delle nevi ha intrattenuto 498.000 spettatori pari al 2.8%. Su Rai3 la nuova edizione di Sapiens – Un solo Pianeta parte da 742.000 spettatori con il 4.6%. Su Rete4 Controcorrente Speciale totalizza un a.m. di 469.000 spettatori (2.6%). Su La7 In Onda – Prima Serata ha registrato 680.000 spettatori con il 3.6%. A seguire Our Godfather – La vera storia di Tommaso Buscetta ottiene 195.000 spettatori (1.6%). Su Tv8 4 Ristoranti segna 344.000 spettatori (1.8%) e 4 Hotel 215.000 spettatori (1.3%). Sul Nove Matteo Messina Denaro – Il superlatitante è seguito da 188.000 spettatori (1%).