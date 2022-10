Ascolti tv, Montalbano vince ancora e batte anche Renato Zero

Nella gara agli ascolti tv del 26 ottobre 2022 vince il Commissario Montalbano che si congeda e batte Renato Zero: ecco i dati auditel

Il commissario Montalbano si congeda il 26 ottobre 2022, con l’ennesima vittoria. Per l’ultima puntata in onda della saga del commissario più amato della tv, Salvo Montalbano conquista ancora una media di 3 milioni di spettatori e batte anche l’amatissimo Renato Zero. Il concerto, per celebrare i 70 anni di Zero su Canale 5 non va oltre i 2 milioni di spettatori, con uno share del 15 %. Un risultato non troppo esaltante ma i concerti in tv, soprattutto su Canale 5, non hanno mai portato a casa risultati “wow”. Ci si aspettava forse anche qualcosina in più ma bisogna accontentarsi. E a vincere quindi nella gara agli ascolti per la prima serata il 26 ottobre 2022 è Montalbano, con l’ultima replica. Certo, siamo lontani dai grandi numeri fatti in passato, quando anche le repliche volavano con 5-6 milioni di spettatori e oltre il 25% di share. Ma di questi tempi in cui le fiction in prima visione su Rai 1, non fanno neppure 3 milioni di spettatori, i numeri di Montalbano, sono oro colato.

Gli ascolti del 26 ottobre 2022: Montalbano si congeda e vince ancora

Il Commissario Montalbano in replica ha conquistato 3.328.000 spettatori pari al 18.8% di share. Quella di ieri sera era l’ultima delle repliche previste per la serie di Rai 1. Montalbano si congeda quindi con una nuova importante vittoria.

Su Canale5 la prima puntata di 070 – Speciale Renato Zero ha incollato davanti al video 2.269.000 spettatori con uno share del 15.4%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? è seguito da 1.808.000 spettatori con il 10.9%

Su Rai2 Man on Fire – Il fuoco della vendetta arriva a 709.000 spettatori (4.2%). Su Italia1 la prima tv di Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) ha raccolto 753.000 spettatori (4.2%). Su Rete4 Controcorrente – Prima Serata totalizza un a.m. di 651.000 spettatori (4.5%). Su La7 Atlantide – Storie di uomini e di mondi riparte da 527.000 spettatori pari al 4%. Su Tv8 X Factor segna 594.000 spettatori (3.5%). Sul Nove Ma tu di che segno 6? è visto da 289.000 spettatori (1.6%).