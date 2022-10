Rosanna Banfi dispiaciuta per le lacrime di Carolyn Smith e la reazione di mamma Lucia

A Rosanna Banfi hanno fatto male le lacrime di Carolyn Smith e la reazione di mamma Lucia

Rosanna Banfi continua ad emozionare, la sua partecipazione a Ballando con le Stelle aumenta il valore del dance show e a Oggi è un altro giorno commenta l’abbraccio con Carolyn Smith. In giuria a Ballando è Carolyn Smith la figura più autorevole, il suo percorso non è solo da giudice, da anni affronta la stessa malattia di Rosanna Banfi, il tumore al seno, il cancro che sabato sera le ha legate per tutto il tempo dell’esibizione. “Mi è dispiaciuto vederla piangere e mi sono sentita in colpa” confida la figlia di Lino Banfi. Una coreografia realizzata in tre fasi, la prima è la scoperta del tumore nella vasca da bagno, poi l’affrontare la malattia e la vittoria, è il suo maestro di ballo, Simone Casula a raccontarlo, a starle accanto in questo nuovo percorso che non è solo televisivo. Rosanna non aveva avvisato il padre, a casa sapevano solo che avrebbe fatto qualcosa di particolare. Sa che in famiglia hanno pianto tutti, che dopo la puntata di Ballando con le Stelle ha sentito la signora che si occupa della mamma e Lucia non capiva perché tutti piangessero, era solo preoccupata per sua figlia Rosanna, temeva le fosse accaduto qualcosa. La moglie di Lino Banfi, la mamma di Rosanna Banfi, aveva seguito il ballo in tv ma non aveva compreso. Rosanna si emoziona, si ferma per un attimo, un’altra malattia nella sua famiglia ma contro l’Alzheimer non si può fare molto.

Rosanna Banfi a Oggi è un altro giorno

Ce l’ha invece fatta davvero Rosanna Banfi e non solo nel ballo. Racconta del marito che si è rasato i capelli quando ha dovuto farlo lei; era sempre presente accompagnandola ovunque e in ogni momento, ma soprattutto non l’ha mai trattata da malata. “Quando stavo male a volte pensavo perché non mi coccolava e invece era giusto così” non cambiava nulla della loro vita di coppia, faceva in modo che reagisse.

Anche Simone Casula ha purtroppo un dolore di questo tipo nella sua famiglia, ricordi che aveva lasciato da parte e che ha dovuto elaborare. E’ stato emozionante per entrambi, già in sala prove dove la coppia di Ballando con le Stelle si è aperta facendo uscire lacrime e parole, anche per questo l’esibizione è stata così toccante.