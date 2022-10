Ballando con le Stelle: Rosanna Banfi parla del cancro sconfitto e Carolyn Smith esplode in lacrime

Nella puntata del 22 ottobre di Ballando con le Stelle, Rosanna Banfi ha raccontato della sua malattia

La terza puntata di Ballando con le Stelle 2022 ha riservato al pubblico da casa un momento pieno di emozioni. Protagonista di questa esplosione di sentimenti è stata Rosanna Banfi e il suo maestro, il giovane ballerino Simone Casula. Questa settimana la coppia ha deciso di portare in scena una coreografia che in maniera molto delicata e figurativa la dura lotta che l’attrice ha dovuto affrontare quando ha scoperto di avere un cancro.

Nella clip introduttiva, Rosanna Banfi ha spiegato l’origine del suo vissuto: “Un giorno ero nella vasca da bagno e avevo sentito una pallina. E avevo sentito dentro di me che forse non era un semplice nodulo. Ho immediatamente chiamato mio marito, lui mi ha detto di farmi vedere dal medico per togliermi questo dubbio. Non era un nodulo… era esattamente ‘quello’… Mi sono spaventata. Non sapevo quello che avrei dovuto passare, almeno un anno di grossi problemi. Lì per lì pensai che, anche fosse vero, si leva. E invece non è così… Non è stato così facile”.

Ballando con le Stelle: Rosanna Banfi parla del cancro sconfitto

Nel filmato introduttivo all’esibizione, scopriamo che l’allieva e il suo maestro sono scoppiati in lacrime in sala prove quando hanno dovuto affrontare l’argomento da mettere in scena con passi di danza: “Mi spiace che hai sofferto. E in qualche modo mi ricordano cose che ho vissuto a casa mia, avevo mia zia che era uguale ma lei non ce l’ha fatta” ha raccontato all’attrice il maestro Simone Casula.

La coreografia danzata in diretta è stata una trasposizione dello stesso racconto della Banfi. Lei parte distesa in una vasca, con un foular rosso sulla testa a coprirle tutti i capelli. Raggiunto il suo partner, i due iniziano a ballare un pezzo di contemporanea sulle note di “I migliori anni della nostra vita” di Renato Zero.

Finita la performance, Rosanna Banfi riceve un grande applauso ed una standing ovation dal pubblico in sala, che lei raccoglie dichiarando: “Per tutte quelle che non ce l’hanno fatta e per tutte quelle che lottano!”. In sala è un fiume di lacrime d’emozione. La prima è la commentatrice a bordo campo Sara Di Vaira: “È una cosa un po’ personale. Stamattina mi sono svegliata con la brutta notizia che mio zio ci ha lasciati proprio per questa brutta malattia e quindi mi sono emozionata. Grazie“.

Milly Carlucci ha poi chiesto un parere sulla coreografia ai giudici e Carolyn Smith, con la voce rotta dall’emozione, ha chiesto se poteva abbracciare Rosanna Banfi. La giudice tecnica dello show ha raggiunto l’attrice con gli occhi lucidi; del resto, come racconta la cronaca, anche lei ha vissuto personalmente il lungo percorso di guarigione. Con 47 punti su 50, questa esibizione è stata la performance più votata dai giudici in studio.