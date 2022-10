Memo Remigi non si dà pace: “Solo un gioco, la Rai ha fatto una cosa molto grave”

Memo Remigi non si capacita e forse non ha ancora capito la gravità del suo gesto. Si scaglia anche contro la Rai

“Non riesco a contattarla e non capisco perché. Forse perché c’è rimasta male dal troppo pesante provvedimento che hanno preso. Cerco di contattarla” sono queste le parole di Memo Remigi a La zanzara, la trasmissione radiofonica durante la quale è intervenuto oggi, dopo la bufera che lo ha travolto. Una versione che non è la stessa di Jessica Morlacchi, che ha confermato anche in un post sui social, di non aver ricevuto le scuse dirette dal cantante. Memo Remigi si è sfogato poche ore fa spiegando: “ Mi stanno massacrando, le vorrei dire ‘intervieni anche tu, dì che abbiamo sempre giocato, scherzato, messo sulla goliardia i nostri rapporti di lavoro, scrivi qualcosa in modo di dire che non sono un vecchio libidinoso’. Sto cercando Jessica affinché faccia questa affermazione. Non è giusto che mi si accusi di questa cosa sui social e in diretta. Tutti gli amici mi stanno telefonando chiedendomi cosa sia successo, per questa str0nzata qui stanno montando una cosa al di fuori della normalità. “

Eppure per Jessica Morlacchi, che oggi per la prima volta ha parlato sui social, quello che è accaduto, tutto è stato tranne che uno scherzo.

Memo Remigi e le sue parole delle molestie a Jessica Morlacchi

Probabilmente Memo Remigi non si è ancora reso conto di quello che è successo, e le sue parole lo dimostrano. Ha infatti anche detto: “Dai su, non esageriamo ragazzi. Lei? Non ha fatto niente, ha spostato la mano. Non è che gliel’avessi messa sulla chiappa e stretta a mo’ di palpeggio. Io posso dire di essere vecchio, ma non porc*. Non ho mai iniziato le trasmissioni mettendo le mani sul cul0 alle donne. E’ successo quel fatto particolare, fatto nel momento sbagliato”.

La decisione della Rai e il commento di Memo Remigi

Memo Remigi ha anche le idee chiare in merito a quello che è stato l’atteggiamento della Rai: “Se è stata una p*rcata nei miei confronti? Lo possiamo dire anche perché sono stati cinque giorni senza darmi nessuna notizia, neanche una telefonata, e l’hanno detto in diretta. Questa è una cosa molto grave. Una cosa abbastanza ingiusta senza nemmeno approfondire la cosa.”