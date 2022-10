Ascolti tv: è ancora trionfo per Tale e quale show, Viola come il mare 10 punti sotto

Tale e quale show non teme rivali: boom di ascolti per Rai 1 nella serata del 28 ottobre 2022, ecco i numeri

E’ ancora una serata da boom di ascolti per Rai 1 che al venerdì sera non teme rivali. Carlo Conti con il suo Tale e quale show e una ritrovata ventata di leggerezza e freschezza, convince il pubblico di Rai 1. Gli ascolti del 28 ottobre 2022 vedono quindi Tale e quale show battere anche questa settimana, senza nessuna difficoltà, la fiction di Canale 5, Viola come il mare, che purtroppo, non ha convinto il pubblico di Mediaset. Tale e quale invece, messa un po’ da parte la liturgia con i tempi perfetti di Carlo Conti e con le esibizioni impeccabili dei protagonisti, e lasciato più spazio ai concorrenti ( sicuramente quest’anno con capacità e talento inferiori rispetto a passate edizioni) ha trovato una formula diversa per raccontare e narrare uno spettacolo che piace ai telespettatori e alle telespettatrici della rete. Riuscire a portare a casa una media di 4 milioni ogni settimana non è facile, in un periodo in cui su Rai 1, anche le fiction stentano a ottenere ottimi risultati ( Vincenzo Malinconico e Sopravvissuti ad esempio, stanno andando sotto le aspettative della rete).

Gli ascolti del 28 ottobre 2022: ecco i dati auditel della prima serata

Senza nessuna difficoltò quindi, Tale e quale show vola con 4.129.000 spettatori pari al 24.7% di share. Su Canale 5 Viola come il Mare ha raccolto davanti al video 2.672.000 spettatori pari al 15.7% di share. Numeri non troppo esaltanti per Canale 5 che forse si aspettava qualcosa in più per la serie con Can Yaman e Francesca Chillemi che si è comunque ormai assestata intorno al 15 %, quasi dieci punti di meno rispetto a Rai 1. Su Italia 1 Rambo Last Blood ha catturato l’attenzione di 1.294.000 spettatori (6.7%). Sul Nove Fratelli di Crozza ha catturato l’attenzione di 1.224.000 spettatori (6.2%). Sempre benissimo il programma del Nove tra i più visti della rete. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.079.000 spettatori con il 7.1% di share.

Su Rai3 La Marcia su Roma, Cronache del 1922 ha raccolto davanti al video 836.000 spettatori pari ad uno share del 4.4%. Su La7 Propaganda Live ha registrato 845.000 spettatori con uno share del 5.9%.

Su Rai2 S.W.A.T. ha interessato 611.000 spettatori pari al 3.1% di share. Su TV8 MasterChef Italia ha segnato il 2.1% con 346.000 .