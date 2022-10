SOS Ballando con le stelle 2022: 4 concorrenti out, 4 esibizioni a rischio

Potrebbero non scendere in pista ben 4 coppie nella puntata di Ballando con le stelle in onda oggi 29 ottobre 2022 su Rai 1: ecco le ultime news

Sarà una serata sicuramente turbolenta quella di oggi per Milly Carlucci. Chi segue Ballando con le stelle da anni sa bene che i concorrenti purtroppo, vanno incontro a infortuni che sono spesso dovuti al fatto che non sono di certo abituati a sostenere certi ritmi e il corpo, cede facilmente. Poi ci sono le prese, ci sono le prove e spesso ci si fa male perchè non si sa bene come cadere, come reagire di fronte a un passo sbagliato. E purtroppo, anche alcuni dei migliori, devono rinunciare a esibizioni per colpa degli infortuni. In queste prime puntate di Ballando con le stelle 2022, abbiamo assistito al tentativo di Luisella Costamagna di recuperare dopo il suo infortunio. Ma la giuria alla seconda esibizione, si è fatta più severa, visto che la giornalista scende in pista ma in realtà non balla. Questa puntata per la Costamagna potrebbe essere decisiva. Ma lei non è la sola a essersi fatta male e, come dicevamo prima, questa puntata di Ballando con le stelle, potrebbe essere ricca di colpi di scena. Ci sarebbero infatti almeno altre 3 concorrenti che rischiano di non ballare oggi, 29 ottobre 2022. Milly Carlucci ufficialmente ha annunciato solo l’infortunio di Gabriel Garko, che si è fatto male a un braccio e per il quale è stato necessario l’intervento medico immediato. Ci sono poi altre indiscrezioni, lanciate dal sito Davidemaggio.it che rivelano che questa sera, altre due concorrenti potrebbero non esibirsi. Vi abbiamo già parlato di Iva Zanicchi. Nel suo caso, secondo quanto rivela in anteprima Davidemaggio.it non si tratterebbe di un infortunio. La concorrente avrebbe avuto in settimana dei problemi in famiglia, che l’avrebbero portata lontano da Roma. E per questo stasera, potrebbe scegliere di non scendere in pista.

E poi c’è il nome dell’ultima ora.

Ema Stockholma si fa male a Ballando con le stelle: riuscirà a recuperare?

Ema Stockholma, secondo quanto rivela Davidemaggio.it si sarebbe fatta male nelle ultime ore e la sua esibizione questa sera, potrebbe essere a rischio. La speaker avrebbe riportato una frattura scomposta alla costola, non una cosa da poco quindi. Un vero peccato visto che lei e Angelo Madonia sono una delle coppie più forti in pista e anche amatissime dal pubblico a casa. Non ci resta che attendere la puntata di Ballando con le stelle in onda oggi su Rai 1 per scoprire chi alla fine, ce la farà a scendere sulla pista e a ballare.