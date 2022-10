A Zona Bianca Jessica Morlacchi: “Voglio bene a Memo, non voglio parlare in un certo modo”

Le parole di Jessica Morlacchi a Zona Bianca su Memo Remigi, la caduta di stile e il bene per non dire altro

Jessica Morlacchi ai microfoni di Zona Bianca è dispiaciuta, non perdona, è ferma su ciò di cui è convinta, dice che vuole bene a Memo Remigi ed è il modo più educato e gentile per dire che non intende infierire. Non voleva parlarne, ha cercato di evitare rimandando tutti al post già scritto su Instagram ma ha poi dovuto cedere e ha parlato della molestia subita da Memo Remigi in diretta tv nello studio di Oggi è un altro giorno. Jessica Morlacchi non alza la voce, non punta il dito ma parla di caduta di stile del cantautore sperando che lui si sia reso conto di quello che ha fatto. Sono passati 10 giorni da quel gesto ma non si placano i commenti e le reazioni. Le scuse di Remigi sono arrivate ma in ritardo e forse nemmeno nel modo giusto. Lui, intanto ha dato mandato all’avvocato perché sia tutelata la sua dignità. Jessica Morlacchi deve però pensare alla sua dignità e non sbaglia una parola nelle sue risposte.

Jessica Morlacchi a Zona Bianca

“Ho scritto tutto su Instagram. Sono dispiaciuta perché io non voglio assolutamente male a Memo. Le scuse sono arrivate, ma potevano arrivare prima”. La giornalista fa notare che Memo Remigi ha detto di averla cercata ma di non averla più trovata per parlarne. “Io ho scritto tutto su Instagram, è stato pubblicato un post dove io dico tutto quello che penso. Potete trovare tutto sulla mia pagina. Posso dirti quello che penso a prescindere da quello che è successo tra me e Memo. La confidenza verbale è una cosa, la confidenza fisica è un’altra. E io la confidenza fisica non l’ho mai data a nessuno“.

Ha proseguito sempre con tono pacato: “Sono io che non devo passare per quella che non sono. Non posso passare per una persona a cui stanno bene certe cose, perché non è mai successo nella mia vita e non ricapiterà mai più – concludendo – Io voglio bene a Memo, non voglio parlare in un certo modo. Ha avuto una caduta di stile, questo sì, e credo che lui adesso se ne stia rendendo conto. Lo spero, perché sbagliare è umano”.