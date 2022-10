Memo Remigi: “Ho bisogno di riposo, non è facile superare, ho dato mandato all’avvocato”

Memo Remigi confessa di essere distrutto, alla sua età è difficile superare quanto accaduto



Il caso Memo Remigi – Jessica Morlacchi, chi è vittima e chi deve chiedere scusa, non si arresta. Anche se appare tutto molto chiaro ovviamente ognuno si difende e Memo Remigi fa sapere che non sta bene, che alla sua età non è facile superare quanto è accaduto e sta accadendo, che ha dato mandato all’avvocato. Memo Remigi fa sapere tutto attraverso una nota inviata dal suo legale, l’avvocato Giorgio Assumma. Dopo ciò che abbiamo visto in diretta a Oggi è un altro giorno e in seguito alle accuse di molestia, il cantautore ha la necessità di essere tutelato. E’ una tutela alla dignità che chiede spiegando tutto, il suo stato d’animo, ciò che lo ha ridotto in sofferenza e ciò che invece lo rasserena.

Memo Remigi ha dato mandato al legale per la tutela della dignità, di uomo e di artista

Si è scusato ma Remigi non accetta ciò che gli altri credono e ha commentato: “Sono moralmente soddisfatto. Alla mia età non è facile superare il grave stato d’animo in cui la azienda Rai, alla quale ho legato tutta la mia vita artistica, mi ha ridotto. Il provvedimento, il quale sono stato espulso da un programma a cui stavo dando la collaborazione più convinta ed entusiastica – ha proseguito – mi pare ingiusto per la sproporzionata gravità della condanna inflittami, senza nemmeno aver sentito le mie ragioni e considerato le mie scuse”.

Memo Remigi chiede silenzio, riposo e cura ma ci tiene anche a far sapere altro: “Mi rasserenano tuttavia le espressioni di messaggi di stima e di solidarietà a mio favore anche da persone interne all’azienda. Ora ho bisogno di riposo, di silenzio e di cura, sperando di riprendere le mie forze e la mia tranquillità. Ho, comunque, dato mandato all’Avv. Giorgio Assumma di Roma di esaminare, sotto il profilo legale, la via più idonea per la tutela della mia dignità di uomo e di artista”.