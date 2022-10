Jessica Morlacchi insultata risponde mostrando i messaggi

Jessica Morlacchi deve subire anche gli insulti, attacchi che pubblica sui social

E’ assurdo quanto sta accadendo, gli insulti che Jessica Morlacchi sta ricevendo dopo i video che mostrano Memo Remigi che le palpa il sedere. Dopo i primi giorni di silenzio e dopo aver chiesto di smettere di parlarne adesso Jessica Morlacchi reagisce, pubblica quei messaggi assurdi, messaggi che arrivano anche da donne, forse soprattutto da loro. Memo Remigi è stato licenziato dalla Rai e non farà più parte degli affetti stabili di Oggi è un altro giorno. Per qualcuno è colpa dei video che hanno mostrato tutto perché altrimenti niente sarebbe venuto a galla. E’ in parte vero perché in modo del tutto comprensibile c’era la volontà di proteggere tutti dalla bufera che è invece arrivata ma Memo Remigi era già stato sospeso, solo che nessuno aveva detto nulla. Quando i social hanno iniziato a far girare le immagini la reazione pubblica era necessaria ma in tutto questo Jessica Morlacchi resta la “vittima”. E’ lei che ha subito una molestia, che si è imbarazzata in diretta tv, che sente il peso di quanto sta accadendo e adesso anche gli insulti di chi non ha capito nulla e forse non lo capirà mai.

Jessica Morlacchi pubblica gli insulti e avvisa tutti

“Avviso tutta Italia che mi stanno arrivando un bel po’ di questi messaggi… come cresceranno confuse le vostre figlie… sono davvero dispiaciuta ma ricordatevi cari geni che la confidenza verbale è una cosa e che le mani vanno tenute in tasca”. Poi prosegue alzando il dito medio a chi le manda questi messaggi. E’ arrabbiata e ha ragione, ha cercato di restare in silenzio ma adesso non ne può più.

C’è chi le dice che dovrebbe difendere Memo perché se non veniva fuori questa storia “te la tenevi la paccatina perché così eravate soliti scherzare. Ora per non passare per una poco di buono fai la parte della molestata? Dovevi denunciare prima se davvero ti aveva infastidito”.

Non ci sono parole per commentare queste parole a cui si aggiungono altre, molto simili: “Ringrazia Memo Remigi per la pubblicità, prima non ti conosceva nessuno, comunque sarai sempre quella che per farsi vedere ha sporcato l’immagine di un uomo” ed è una donna a scriverle.