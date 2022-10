Sorpresa per Luisella Costamagna, il messaggio del compagno: “Ci hai lasciato senza parole”

A Oggi è un altro giorno le parole del compagno di Luisella Costamagna, dopo tanti anni è ancora incanto

Quando è iniziata la sua avventura a Ballando con le Stelle il figlio di Luisella Costamagna, che ha 16 anni, era il più perplesso perché la vedeva passare dall’informazione, la guerra in Ucraina, al ballo; destabilizzato ma poi felice per la madre. Il compagno era ed è meno perplesso e Luisella Costamagna ammette che loro due, marito e figlio, sono i suoi primi consiglieri, quelli che comunque restano nel palmo di una mano. Dario Buzzolan, il compagno di Luisella, è un bravissimo scrittore, amico di Serena Bortone; non è stato complicato avere un suo messaggio. Una sorpresa che la giornalista non si aspettava ma riesce ugualmente a non emozionarsi, a tenere a freno le emozioni, anche se non può che ammettere che tra loro è sempre amore.

Luisella Costamagna a Oggi è un altro giorno

“So che non sopporti queste cose ma oggi ti tocca” inizia così il messaggio di Dario Buzzolan che ricorda le parole di una grande ballerina, Pina Bausch: “’A volte capita di restare senza parole ed è in quel momento che inizi a danzare’ ed è esattamente quello che hai fatto tu, ci hai lasciato tutti senza parole e incantati, pubblico giuria e il sottoscritto…”. Dario torna indietro negli anni e ricorda che a lui era già accaduto che Luisella lo lasciasse senza parole: quella volta che l’ha vista nell’aula universitaria, tanti anni fa… “incantato e senza parole”.

Il suo compagno ha un messaggio importante ed è la sua dichiarazione d’amore: “Tu l’hai fatto dalla prima puntata e hai incantato anche dopo gli infortuni… è bastato un movimento, un passo, una postura e c’era già l’incanto…”.

Non le fa raccomandazioni: “Qualunque cosa succeda nella prossima puntata l’incanto c’è già stato”. Poi Buzzolan conclude con una bella battuta: “Io sono di parte ma almeno non sono in giuria… si scherza…”.

La Costamagna resiste, non si commuove ma ammette: “Amo quest’uomo ma non riuscirà a commuovermi, devo trattenermi però è un messaggio meraviglioso ma c’è il pudore delle emozioni”.