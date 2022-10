Infortunio per Luisella Costamagna: Ballando con le stelle 2022 a rischio

Problemi in pista per Luisella Costamagna che si sarebbe infortunata: le ultime news prima della seconda puntata di Ballando con le stelle 2022

E’ stata sicuramente una delle migliori in pista nella prima puntata di Ballando con le stelle 2022. Poche chiacchiere, tanto impegno e una ottima esibizione. Luisella Costamagna ha piacevolmente colpito tutti i giudici insieme a Pasquale La Rocca, maestro di Ballando con le stelle, nuovo acquisto di Milly Carlucci. Purtroppo però, stano alle ultime notizie, che sono state date pochi minuti fa dal sito Davidemaggio.it, la partecipazione di Luisella Costamagna alla prossima puntata di Ballando con le stelle, potrebbe essere a rischio. La giornalista infatti si sarebbe infortunata. Non è la prima volta che succede: ricordiamo tra gli infortuni più gravi, quello di Elisa Isoardi, che poi era tornata con Todaro in gara dopo alcuni tentativi di ballare da seduta. E ancora, il riposo della maestra di Al Bano, nella passata edizione, dopo il suo infortunio. Purtroppo capita, soprattutto ai vip che si mettono in gioco e che non sono abituati a sostenere tante ore di allenamento.

Luisella Costamagna rischia di non scendere in pista nella seconda puntata di Ballando con le stelle?

Sul sito Davidemaggio.it si legge: “la giornalista, ex conduttrice di Agorà, attualmente è costretta a portare un tutore e la sua esibizione di sabato è a rischio.” Non ci sono notizie ufficiali, al momento Milly Carlucci non ha dato nessuna comunicazione in merito a quanto sta succedendo. A differenza di altri protagonisti di Ballando con le stelle, Luisella Costamagna questa settimana non è stata particolarmente presente nel palinsesto di Rai 1 e visto che anche i suoi canali social nelle ultime ore sono stati spenti, non sappiamo cosa stia succedendo. Neppure Pasquale La Rocca ha pubblicato aggiornamenti su quanto sta accadendo, nella sua pagina instagram per cui non ci resterà che attendere la puntata di sabato sera di Ballando con le stelle per capire e si potrà recuperare o meno. Ci auguriamo che l’ex conduttrice di Rai 3 possa tornare in pista perchè sembrava avere tutte le potenzialità per essere una protagonista di questa edizione del programma del sabato sera di Rai 1.