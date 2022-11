Dopo le lacrime di Alessandro Egger a Ballando sua madre rompe il silenzio: “nodi irrisolti”

Rompe il silenzio la madre di Alessandro Egger e racconta la sua verità sul rapporto con il vip aspirante ballerino di Ballando con le stelle

Ha provato a spiegare Alessandro Egger, quello che prova per sua madre ( non faremo il suo nome in quanto ha chiesto di non essere citata). La signora però, dopo l’ultima puntata di Ballando con le stelle e dopo le lacrime in diretta di suo figlio, ha parlato anche in una intervista per la rivista DiPiù, provando a spiegare la sua versione dei fatti. Ha voluto fare delle precisazioni, facendo ben capire che suo figlio non è mai stato cacciato di casa e provando a dare un senso alla storia. Il suo punto di vista, è chiaro, perchè Alessandro, nelle clip registrate per Ballando con le stelle, ha raccontato qualcosa di molto diverso. La signora ha spiegato: “Non voglio dire che mio figlio stia mentendo, penso però che la sua mente abbia interpretato in modo errato quello che è successo e che i suoi ricordi siano falsati. Lui è stato sempre un ragazzino inquieto, un ribelle”. Ha poi precisato che è andato via di casa a 19 anni, e non a 17 come ha raccontato il modello a Ballando con le stelle 2022. Sua madre ha spiegato anche il perchè: “gli avevo dato un ultimatum. Se vieni bocciato trovati un lavoro e diventa indipendente”.

La madre di Alessandro Egger racconta la sua versione

La madre del modello spiega che quello è stato il suo modo per spronarlo in qualche modo. E poi racconta nella sua intervista: “quando è stato bocciato ancora, abbiamo litigato e se n’è andato di casa. Non ha vissuto in strada come dice lui, io ho sempre pagato tutto, poi lo ha aiutato la nonna.“

Il racconto prosegue: “ Ma lui è caparbio e presto ha voluto fare da solo. Ha fatto anche lo spazzino a Londra per pagarsi l’affitto, poi si è affermato come modello. Purtroppo lui sente, sbagliando, alcune carenze affettive e nel suo cuore ci sono nodi irrisolti”. La madre di Alessandro ha spiegato che non si sono più visti dal 2019, quando c’è stata una litigata per l’eredità della sua bisnonna, persona alla quale era molto legato ( e infatti nel 2017 avevano fatto Pechino Express insieme). La donna ribadisce che Alessandro è cresciuto con questa sensazione di non essere amato. Ma è davvero solo una sensazione perchè lei lo ha sempre amato. E spiega che anche il suo attuale marito, ha cresciuto Alessandro amandolo come se fosse suo figlio.