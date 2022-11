Senza Uomini e Donne vola Rai 2 con Ore 14, Matano insuperabile: gli ascolti del pomeriggio

Senza Uomini e Donne il pomeriggio di Rai 2 è da record per Ore 14: ecco i dati del primo novembre 2022

Giornata di festa ma non di ascolti in calo per le principali reti che sono rimaste accese con la classica programmazione del day time. Ormai, quasi tutti i principali canali, cercano di mandare in onda tutti i programmi anche durante le festività come è successo il primo novembre, con le reti quasi tutte accese. A eccezione di Canale 5 che, come spesso succede, ha perso Uomini e Donne e il day time di Amici. E l’assenza di Maria de Filippi si è fatta sentire, eccome. Nella fascia che va dalle 14,45 alle 17 per Canale 5 c’è stata il primo novembre una vera e propria emorragia di ascolti. A trarne beneficio sicuramente Ore 14 e Rai 2 in generale più che Rai 1 con Oggi è un altro giorno. La seconda rete infatti ha visto uno dei migliori risultati stagionali per Ore 14 e persino numeri in crescita per BellaMa’.

Gli ascolti del pomeriggio: i dati del primo novembre 2022

Non approfitta dell’assenza di Uomini e Donne Serena Bortone, Oggi è un Altro Giorno intrattiene 1.633.000 spettatori con il 15.8% (presentazione 1.686.000 – 13.9%), Il Paradiso delle Signore cala rispetto ai soliti dati, con 1.632.000 spettatori (17.3%) . Sempre ottimi i numeri di Alberto Matano con La Vita in Diretta visto da 2.356.000 spettatori con il 18.3% (presentazione 1.819.000 – 17.2%).

Su Canale5 Beautiful parte con 2.132.000 spettatori (15.8%), Rosamunde Pilcher – Tutto può Cambiare perde praticamente 1 milione di spettatori in quella fascia con 1.310.000 spettatori con il 12.3% di share e il daytime di Grande Fratello Vip 7 segna 1.112.000 spettatori con il 12%. Un Altro Domani interessa a 1.069.000 spettatori (10.7%). Miracolo Barbara d’Urso che parte da un 10% di share e risale nel corso del pomeriggio. La puntata di ieri di Pomeriggio Cinque Festivo a 1.948.000 spettatori con il 14.9% (presentazione 1.281.000 – 11.3%, saluti 1.810.000 – 12.8%).

Numeri ottimi invece per Rai 2 che approfitta dell’assenza di Uomini e Donne. Ieri Ore 14 fa il 6.5% con 752.000 spettatori, BellaMà interessa a 517.000 spettatori con il 5.4% (BellaQuiz 412.000 – 4.1%) mentre Nei tuoi Panni piace a 249.000 spettatori (2.1%). Cresce di pochissimo anche il programma di Mia Ceran.