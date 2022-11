A Uomini e Donne finisce la saga di Alessandro e Ida: la decisione finale

Alla fine la decisione è stata presa: ecco che cosa hanno deciso di fare Ida e Alessandro, i due protagonisti di Uomini e Donne

Ida e Alessandro hanno preso la decisione finale! Lo abbiamo scoperto dalle ultime news che arrivano dallo studio di Uomini e Donne. Oggi infatti, è stata registrata una nuova puntata del programma di Maria de Filippi e, come raccontato sulla pagina INstagram UominieDonneClassicoeOver, c’è stato un colpo di scena. In realtà in molti si chiedevano come mai, Ida e Alessandro non avessero ancora deciso di lasciare quello studio. Molti prima di loro, erano stati invitati a lasciare il programma con una situazione di conoscenza più acerba. Ma si sa, anche nello studio di Canale 5 ci sono figli e figliastri e Ida Platano, che è l’erede di Gemma Galgani, ha dei tempi diversi da quelli delle altre dame. Quindi lei e Alessandro, hanno avuto più settimane per continuare a vedersi nel programma e fuori, con una esclusiva, senza dover lasciare lo studio. Il buon Gianni Sperti questa volta non ha avuto molto da dire, non ha messo fretta. Ma era chiaro che rivederli di nuovo, dopo le tante foto circolate anche sui social che immortalano i due tra Brescia e Salerno, forse non era proprio il caso. E oggi è arrivato l’annuncio: Ida e Alessandro hanno lasciato il programma.

Uomini e Donne anticipazioni: Ida e Alessandro lasciano il programma

Nella registrazione di questo pomeriggio è arrivata la svolta. A quanto pare i due hanno deciso di approfondire la conoscenza vedendosi solo fuori dallo studio di Canale 5 e cercando di capire se possono essere o meno una coppia. Ida avrebbe specificato, ma poi lo vedremo solo nelle puntate in onda, che non sa ancora che cosa prova per Alessandro e che capirà fuori se è innamorata. Non lo ha detto in realtà ma ha spiegato che ha fatto dei gesti che fanno capire che i sentimenti ci sono. Ci sono quindi anche le basi per una relazione che possa funzionare? Questo lo scopriremo solo seguendo i due sui social e sicuramente anche in studio. Pensate che Maria de Filippi non li richiamerà almeno una volta alla settimana per raccontarci come va tra di loro? Chiaro che si, staremo quindi a vedere.