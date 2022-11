Una tronista ha lasciato Uomini e Donne: i motivi della sua scelta

Ultime news dal mondo di Uomini e Donne: le anticipazioni ci rivelano che una tronista ha deciso di lasciare il trono abbandonando quindi il programma

Puntata ricca di colpi di scena quella di Uomini e Donne registrata oggi, 4 novembre 2022. Dalla pagina instagram Uominiedonneclassicoeover sono arrivate le anticipazioni dettagliate relative a questa puntata ricchissima. E tra le altre news, c’è quella che racconta l’abbandono di una delle due troniste di Uomini e Donne. Oggi per Federica Aversano, il percorso nel programma è finito. Pensavamo che avrebbe fatto fuoco e fiamme nello studio di Canale 5 e invece, come tronista, è stata decisamente sottotono rispetto a quando era protagonista nel trono di Matteo Ranieri ( è stata poi la non scelta). Federica già nelle passate settimane aveva manifestato le sue perplessità, legate anche al fatto di non aver trovato la persona giusta, la persona che le ha dato quel qualcosa in più. E infatti oggi la tronista ha spiegato a Maria de Filippi che per lei, conciliare il lavoro, gli impegni con il suo bambino e i viaggi a Roma per Uomini e Donne non è facile. Ma lo avrebbe fatto, se avesse avuto un forte interesse per una persona.

Federica Aversano lascia il trono di Uomini e Donne: news e anticipazioni

La tronista quindi ha spiegato che al momento, non ha quella spinta in più che la porta a fare i salti mortali come era successo lo scorso anno; ci aveva creduto Federica, aveva messo tutto il suo entusiasmo nella conoscenza di Matteo ma stavolta le cose non sono andate come si aspettava e non ha trovato un corteggiatore per il quale valga la pena districarsi tra mille impegni e mille cose da fare. Inoltre ha avuto una nuova delusione da Federico, che non si è presentato in esterna e questo le ha fatto capire che non è la persona giusta per lei. Le anticipazioni non sono ancora molto dettagliate per cui, per comprendere fino in fondo i motivi per i quali Federica Aversano ha deciso di lasciare il trono, dovremo attendere la messa in onda delle puntate, ci vorranno almeno una ventina di giorni, prima di Natale quindi!

