Ascolti tv, al venerdì è ancora trionfo per Tale e quale show. Chiusura tiepida per Viola come il mare

Nella gara agli ascolti tv del 4 novembre 2022 Tale e quale show vola : ecco tutti i dati della prima serata

Il venerdì sera è di Rai 1. Il venerdì sera è di Tale e quale show. Passano gli anni ma il programma di Rai 1 si consolida come certezza nella rete. E questa edizione, probabilmente sottotono per esibizioni e bravura, punta più sulla leggerezza e sulla simpatia di tutti i protagonisti e sull’interazione con la giuria. Ieri è successo di tutto, persino una discussione tra Loretta Goggi e Malgioglio. Cristiano è stato certamente linfa fresca per il programma e gli ascolti del 4 novembre 2022 lo dimostrano, con un’altra bella vittoria di Tale e quale che ha superato i 4 milioni di spettatori. Niente da fare per la fiction di CAnale 5 Viola come il mare che si è assestata , senza entusiasmare troppo, sotto i 3 milioni di spettatori, chiudendo ieri al 16 % di share. A Mediaset questi numeri vanno più che bene, perchè la fiction sarà venduta all’estero sfruttando l’amore dei fan per Can Yaman e ci sono persino anche i dvd già pronti, chi ama l’attore turco, non se li lascerà scappare. Non a caso, si lavora già alla seconda stagione di Viola come il mare.

Gli ascolti del venerdì sera: ecco i dati auditel del 4 novembre 2022

Tale e Quale Show vince senza problemi la serata con una media di 4.252.000 spettatori pari al 24.7% di share. Su Canale 5 Viola come il Mare ha raccolto davanti al video 2.828.000 spettatori pari al 16.5% di share. Non sono i numeri delle fiction Rai di prima serata, ma sono numeri che a quanto pare, per Canale 5, sono oro colato. Terzo gradino del podio per Nuzzi. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.127.000 spettatori con il 7.4% di share.

Quasi pareggio tra Italia 1, Nove e La7. Su Italia 1 Attacco a Mumbai – Una Vera Storia di Coraggio ha catturato l’attenzione di 1.130.000 spettatori (6%). Sul Nove Fratelli di Crozza ha catturato l’attenzione di 1.245.000 spettatori (6.1%). Su La7 Propaganda Live ha registrato 949.000 spettatori con uno share del 6.4%

Su Rai2 S.W.A.T. ha interessato 596.000 spettatori pari al 3% di share.Su Rai3 La Scelta di Maria ha raccolto davanti al video 546.000 spettatori pari ad uno share del 2.7%. Fanalino di coda nella serata di venerdì, TV8 che con MasterChef Italia ha segnato il 2.4% con 414.000 spettatori .