Torna Fame d’amore su Rai 3: dai disturbi alimentari alla depressione, autolesionismo e ansie

Dal 7 novembre andrà in onda su Rai una nuova edizione di Fame d'amore

Vi abbiamo già parlato in diverse occasioni di Fame d’amore, il programma di Francesca Fialdini in onda su Rai 3. Sta per tornare, con una nuova edizione e con nuove storie da raccontare. Parlandovi di questo programma, più volte vi abbiamo detto che meriterebbe una prima serata, e non per un discorso di ascolti ma perchè si dovrebbe avere la forza e il coraggio di raccontare le storie dei protagonisti e delle protagoniste di Fame d’amore, anche in prime time. Sono le storie delle nostre figlie, delle nostre sorelle, dei nostri compagni di classe, dei nostri colleghi. Da no relegare dopo le 23 ma da raccontare a un pubblico più ampio possibile. Già perchè nel mondo, anche se in molti lo ignorano, un individuo su tre soffre di un disturbo mentale. Diciassette milioni di persone, solo in Italia. Si ammalano principalmente i giovani: tre volte su quattro, i primi sintomi compaiono entro i 25 anni di età. E con la pandemia, gli adolescenti che soffrono di depressione o di ansia sono raddoppiati.

Per questo motivo in questo contesto di emergenza “Fame d’Amore”, la docuserie condotta da Francesca Fialdini che per tre edizioni ha raccontato i disturbi del comportamento alimentare, allarga il suo campo d’azione per indagare tutti quei problemi psichici che stanno registrando livelli mai visti soprattutto tra i ragazzi: il 25 % soffre di depressione ed il 20,5 % di ansia, il numero di giovani che commettono atti di autolesionismo o che tentano il suicidio è aumentato del 45 %.

Fame d’amore torna su Rai 3

Da lunedì 7 novembre in seconda serata, alle 23.15 su Rai 3, il programma prodotto da Rai Approfondimenti in collaborazione con Ballandi, propone un ciclo di serate per imparare a conoscere questo dramma sempre più urgente e diffuso, porsi le giuste domande, cercare insieme le risposte e accendere i riflettori su tutti quei disturbi mentali che stanno colpendo la nostra società, e soprattutto i giovani come la depressione, l’ansia, l’autolesionismo, i disturbi della personalità e del comportamento alimentare, le dipendenze da droghe o farmaci, le forme di ritiro sociale come l’hikikomori e su altre condizioni come l’incongruenza di genere, che fino all’altro ieri era denominata disforia di genere.

Francesca Fialdini, racconta le storie di ragazzi e ragazze che hanno fame d’amore, la loro lotta quotidiana verso la guarigione, le cure possibili grazie all’aiuto possibile di medici e delle strutture specializzate. In ogni puntata il confronto con i pazienti, le loro famiglie, i medici e gli staff di supporto, attraverso un dialogo mai giudicante. E noi lo ripetiamo ancora una volta, questo programma meriterebbe più spazio, non i banali talk delle 15 del pomeriggio che hanno ben poco da dire. Ma le storie, che possono servire alle famiglie, ai giovani e ai meno giovani; per chiedere aiuto, per sentirsi meno soli, per trovare la strada.