Gli ascolti del sabato sono ancora per Tu si que vales che trionfa, Ballando co le stelle tiene botta

E' Tu si que vales il programma più visto del sabato sera: ecco i dati auditel della prima serata del 5 novembre 2022

Tu si que vales è ancora il programma più visto del sabato sera: i dati auditel relativi alla serata del 5 novembre 2022 consacrano il programma di Canale 5 il più visto del prime time. Ottimi numeri per lo show del sabato sera di Canale 5 che supera i 4 milioni di spettatori e nella gara agli ascolti tv del sabato sera batte Ballando con le stelle 2022. Un bel duello va detto, quello tra Rai 1 e Canale 5, anche se Tu si que vales riesce a mantenere a distanza il programma di Milly Carlucci, che alla sua 16esima edizione, si difende comunque benissimo e tiene botta. Ieri la puntata di Ballando con le stelle 2022 è stata vista da quasi 4 milioni di spettatori ( lo show si è fermato a 3,8 milioni).

Ma vediamo nel dettaglio tutti i numeri della prima serata con i dati auditel relativi al prime time del 5 novembre.

Gli ascolti del 5 novembre 2022: ecco i dati auditel della prima serata

Su Canale5 Tú Sí Que Vales, dalle 21:20 alle 00:53 vince con una media di 4.418.000 spettatori con uno share del 29%.

Secondo gradino del podio per Milly Carlucci. Su Rai1 Ballando con le Stelle, in onda dalle 21:17 alle 1:02, ha conquistato 3.782.000 spettatori pari al 25.1% di share (Tutti in Pista, dalle 20:44 alle 21:13, a 4.117.000 e il 21.5%). Il sabato sera è una sfida tra Rai 1 e Canale5, tutte le altre reti restano molto indietro.

Su Rai2 Blue Bloods ha interessato 860.000 spettatori (4.6%). Su Italia1 Cattivissimo me ha intrattenuto 725.000 spettatori pari al 4%. Su Rai3 Sapiens – Un solo pianeta raccoglie 783.000 spettatori con il 4.7%. Su Rete4 Pearl Harbor totalizza un a.m. di 372.000 spettatori (2.5%). Su La7 Non è l’Arena Speciale ha registrato 424.000 spettatori con il 2.8%. Su Tv8 Snowpiercer segna 150.000 spettatori (0.9%). Sul Nove Scomparsa – Il Caso Ragusa è seguito da 172.000 spettatori (0.9%).