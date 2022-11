Serena Bortone parla per la prima volta di Memo Remigi, cosa è accaduto con Jessica Morlacchi

Serena Bortone per la prima volta ha parlato di Memo Remigi, di cosa è accaduto a Oggi è un altro giorno

E’ nel programma di Francesca Fialdini, Da noi a ruota libera, che Serena Bortone ieri ha parlato per la prima volta del caso Memo Remigi – Jessica Morlacchi. Lei è stata la prima a schierarsi ovviamente dalla parte di Jessica e accusare senza giustificazioni il cantautore. Entrambi affetti stabili nel suo programma del pomeriggio, ovvio che Serena Bortone abbia vissuto tutto con dolore. Rompe il silenzio, non può non rispondere alle domande della collega. Ovviamente anche la Fialdini è dalla parte della Morlacchi, anche per lei le colpe vanno pagate nella giusta misura. Era ottobre e Serena Bortone annunciava l’assenza di Memo Remigi confermando che non avrebbe più fatto parte della squadra di Oggi è un altro giorno. “Mi fermo qui, per ora” così la Bortone chiudeva il suo comunicato, con sofferenza ma decisa.

Come ha vissuto Serena Bortone la vicenda di Memo Remigi e Jessica Morlacchi?

E’ questa la domanda di Francesca Fialdini alla sua ospite che ha parlato di un grande dolore, di un grande dispiacere. Con lo sguardo cupo Serena ha spiegato: “É stato davvero un grande dolore, un grande dispiacere perché, come avrai capito, io ho sempre cercato di avere dei rapporti autentici, rapporti basati sempre sulla comprensione, sulla fiducia, sull’allegria. Una notizia che mi ha molto amareggiato“.

Sul provvedimento della Rai di licenziare Memo Remigi ha ripetuto senza battere ciglio: “Nella vita e a maggior ragione nel lavoro, non posso chiudere gli occhi di fronte ad un’ingiustizia” aggiungendo che per lei è molto triste leggere commenti di chi non solo non ha capito cosa è accaduto ma ha anche attaccato la persona sbagliata. Le colpe ci sono, la punizione c’è stata, andrebbero evitati tutti gli attacchi. Il segnale della Rai è stato forte, Serena Bortone non ha dubbi sia stata la scelta giusta per tutti.