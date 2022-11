Caduta Libera avvicina L’eredità ma Mediaset opta per le repliche: Gerry Scotti non ci sta

Durante il mese dedicato ai Mondiali di calcio, su Canale 5 non ci saranno le nuove puntate di Caduta Libera e Gerry Scotti non lo può accettare

Caduta libera non tutelato da Mediaset? Gerry Scotti lo ripete da tempo e non si nasconde dietro a un dito. Lo aveva detto quando faceva notare che un programma non si può spegnere per tutta l’estate e poi pensare di fare a settembre gli stessi ascolti di chi va in onda anche a luglio e ad agosto. Lo ha ribadito a inizio stagione, quando parlando delle puntate di sabato e domenica, di solito in replica, spiegava che in questa stagione le cose sarebbero cambiate. E invece, le cose sono tornate le stesse di sempre: sabato e domenica Caduta libera va in onda in replica. La cosa va detto, non fa male al programma che anzi, negli ultimi giorni, ha accorciato le distanze con L’eredità su Rai 1 ( Scotti è vicinissimo a Insinna a differenza di quanto succedeva con Reazione a catena). Il problema è che Canale 5 sta per spegnersi, se così possiamo dire. Come? Mandando in onda durante i mondiali, le repliche. Come saprete, le partite, che saranno una esclusiva della Rai, andranno in onda proprio nella fascia pomeridiana, e del pre serale. Per questo motivo, Canale 5 ha pensato di andare avanti per un mesetto con le repliche, senza sprecare le puntate inedite del programma che dovrebbero quindi slittare al 2023. Un peccato, perchè considerato il fatto che l’Italia non farà parte di questo Mondiale, una buona fetta di pubblico, di certo si sarebbe sintonizzata su Canale 5, in cerca di una proposta diversa e dell’amato programma di Scotti da seguire.

E lo potrà fare in qualche modo, visto che ci saranno le repliche ( stando ai palinsesti dell’ultima ora).

Nuova frecciata di Gerry Sotti a Mediaset

Ieri sera, Gerry Scotti ha lanciato l’ennesima frecciata all’azienda. E sono state molte le persone che hanno capito che le sue parole si rivolgessero proprio alla decisione di Mediaset di non mandare in onda puntate inedite.

Durante la puntata di ieri di Caduta Libera è stata fatta una domanda sullo spin-off de La Ruota della Fortuna, condotto da Mike Bongiorno su Canale 5 nell’estate del 1994 in concomitanza con i Mondiali di calcio in America ( e in quel caso la nostra Italia era protagonista, perse contro il Brasile). Gerry Scotti, partendo da questa domanda ha lanciato una stoccata al vetriolo proprio a Mediaset. Ha commentato: “C’era la buona abitudine di celebrare i grandi eventi internazionali declinando i nostri giochi e i nostri quiz in quel modo (…) Ad esempio potevano farlo anche quest’anno: Caduta Libera Mundial. E infatti manderanno… Una Casa nella Prateria“. Nessuna programmazione speciale ma solo repliche, a quanto pare.

Visto che le repliche dovrebbero andare in onda fino alla fine dei Mondiali, le puntate inedite di Caduta Libera potrebbero a questo punto tornare dopo Avanti un altro, al debutto invece in inverno. Vedremo che cosa succederà.