La madre di Valeria Marini non guarda più Tale e Quale: “A tutto c’è un limite”

Per la madre di Valeria Marini guardare Tale e Quale è una sofferenza, da due puntate non segue più il programma

La madre di Valeria Marini è sempre pronta a difendere sua figlia e non le piace più vederla a Tale e Quale Show. La signora Gianna confida che guardare il programma di Carlo Conti il venerdì sera la fa soffrire, per questo non ha guardato le ultime due puntate e ha intenzione di non seguire più Tale e Quale fino alla fine. “Se Malgioglio sta giocando io non solo, di certo Valeria non sta giocando, sta lavorando ma a me non diverte” è con lui che ce l’ha. Spiega che se al posto di Valeria Marini ci fosse un’altra persona per lei sarebbe lo stesso, non riuscirebbe a guardare perché è convinta che Malgioglio sia andato oltre, che sia aggressivo e offensivo: “Trovo che a tutto c’è un limite e se si supera quel limite non diverte più e io non mi diverto. Sono due puntate che non guardo tale e quale show perché mi dà sofferenza”. Negli studio di Oggi è un altro giorno c’è anche Francesco Oppini, ricorda che anche sua madre, Alba Parietti, ha ricevuto lo stesso trattamento da Malgioglio, di certo per lui eccessivo ma non crede che Cristiano sia aggressivo e offensivo.

Valeria Marini a Oggi è un altro giorno con mamma Gianna

La presenza di mamma Gianna a Oggi è un altro giorno è stata una vera sorpresa per Valeria Marini, non si aspettava di vederla lì, invece sa bene cosa pensa di Tale e Quale Show. Anche Jessica Morlacchi difende Valeria, pensa che sia stata strepitosa in alcune interpretazioni e che di certo fa divertire tanto il pubblico a casa. Questa è la consolazione di Valeria Marini che si basa solo sul giudizio del pubblico e sul successo della trasmissione del venerdì sera.

Mamma Gianna non si è di certo arresa, lei ha fermato Malgioglio dietro le quinte e gli ha detto ciò che pensa, ma non sembra sia servito a molto. Una difesa tenera da parte della madre di Valeria Marini ma Gianna è arrabbiata davvero.