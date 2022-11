Red Canzian e Beatrice, l’amore nato dopo 10 anni di amicizia e le canzoni dei Pooh

Red Canzian e sua moglie Beatrice per la prima volta in tv. A Oggi è un altro giorno svelano come è iniziato il loro amore

Per la prima volta Red Canzian è in tv con la sua Beatrice, ha scelto il salotto di Oggi è un altro giorno per raccontare anche del loro amore. Stanno insieme da 30 anni ma prima erano amici. 10 anni di amicizia ed è stato Red Canzian a capire per primo che tra loro c’era un legame speciale, che lui aveva bisogno di lei, che aveva bisogno che le loro vite si incontrassero. Il cantante ricorda tutte le date del loro amore, i primi di marzo del 1982 si sono conosciuti e ad ottobre del 1992 di pomeriggio Beatrice è andata a casa sua ed è iniziata la loro convivenza, la loro storia d’amore per sempre. Red Canzian e Beatrice si sono incontrati la prima volta in montagna con altri amici ma erano entrambi legati ad altre persone, lei aveva un marito ed era incinta di suo figlio, anche Red era sposato, non era ancora nata Chiara. Forse già in quel momento è scoccato qualcosa ma per rispetto dei rispettivi compagni non c’è mai stato nulla tra loro.

Red Canzian: “Per me Bea è tutto”

E’ la persona a cui si lega come fanno i gondolieri al palo per restare fermi, sua moglie Beatrice è il suo riferimento. Anche per l’opera, Casanova, che sta portando in giro per i teatri è Beatrice che l’ha aiutato a portare tutto a termine. “Il suo modo di corteggiarmi, di fare i complimenti, di esserci, me ne ha fatti così tanti di complimenti…”. Lei invece ammette di farne pochi ma se dice che Red è stato bravo lui sa che ha un valore immenso.

Il biografo della loro storia è stato Stefano D’Orazio, a lui Red confidava tutto. “Stasera senza di te” è il brano scritto per Beatrice, è la storia di Red e sua moglie, ma non è l’unico. Anche “Cercando di te” e “Stai con me” sono per lei.

“Quando ho sentito la prima volta “Stasera senza d te” ero al supermercato a fare la spesa e sento la mia canzone, quella che fino a quel momento era la mia canzone e ci sono rimasta male perché la sentivano tutti… Invece adesso sentirla cantare da tutti è una grande emozione”. Beatrice ci ha messo un po’ a fidarsi di lui; Red ha iniziato a chiamarla tutti i giorni, a corteggiarla di continuo: “Avevamo bisogno l’uno dell’altra”.