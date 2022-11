Ascolti tv: il ritorno di Zelig al 20%, il film di Rai 1 si ferma al 15

Vince Zelig al suo ritorno su Canale 5 ma gli ascolti non entusiasmano: ecco i dati auditel del 9 novembre 2022

Altra serata parecchio moscetta in termini di ascolti tv. E da un palinsesto così misero, non ci si può aspettare altro, va detto. Nella serata del 9 novembre 2022, gli ascolti sono divisi tra Canale 5 e Rai 1. Ed è Mediaset a portarsi a casa la vittoria, con il minimo sforzo. Il ritorno di Zeling in prime time, con Vanessa Incontrada e con Claudio Bisio, porta la rete al 20% di share e assicura quindi la vittoria a Canale 5. Stessa media del GF VIP per il programma comico di Canale 5 che non è ormai il programma evento di un tempo ma sa regalare la giusta ventata di leggerezza al pubblico, con un buon cast e una coppia davvero affiatata, quella formata da Incontrada e Bisio che svolgono sempre un ottimo lavoro.

Gli ascolti del 9 novembre 2022: ecco i dati auditel

Su Rai 1 risultato identico a quello del martedì sera, con un altro film, questa volta Cena con Delitto – Knives Out che ha conquistato 2.452.000 spettatori pari al 15% di share. Su Canale 5 Zelig ha raccolto davanti al video 2.656.000 spettatori pari al 20.6% di share Si vince in share anche per via della durata differente ma il numero di spettatori è molto simile. Non entusiasmano i dati nè di Rai 1 nè di Canale 5, per una serata di metà novembre ci si aspetta certamente qualcosa di diverso. Sempre bene Federica Sciarelli. Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 1.951.000 spettatori pari ad uno share del 12.1%.

Su Rai2 Addio al Nubilato ha interessato 864.000 spettatori pari al 4.6% di share. Su Italia 1 Hercules – La Leggenda ha Inizio ha catturato l’attenzione di 888.000 spettatori (4.9%). Su Rete4 Controcorrente – Prima Serata totalizza un a.m. di 553.000 spettatori con il 4% di share. Su La7 Atlantide ha registrato 519.000 spettatori con uno share del 4%. Su TV8 X Factor ha segnato il 2.3% con 332.000 spettatori mentre sul Nove Joker – Wild Card ha catturato l’attenzione di 414.000 spettatori (2.3%). Da segnalare la vittoria del Nove su Tv8 con la puntata di X-Factor in chiaro.