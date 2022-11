Per Chiara Ferragni primo tapiro d’oro: “Non è colpa nostra, dovreste darlo al museo”

Per Chiara Ferragni tapiro d'oro dopo le polemiche sull'evento privato al museo dei sogni di Milano

Dopo il primo tentativo fallito di consegnare un tapiro d’oro a Chiara Ferragni, l’indomito Valerio Staffelli, è riuscito a beccare la regina dei social per darle il suo primo animaletto dorato. In precedenza infatti, a essere attapirati erano stati sia lei che Fedez, questa volta invece, tapiro tutto suo per Chiara, che commenta dicendo che avrebbe preferito riceverne uno tutto glitterato. La consegna è stata fatta e il servizio è andato in onda nella puntata di Striscia la notizia dell’11 novembre 2022. Il motivo di questo tapiro, ve lo avevamo anticipato, anche perchè vi avevamo raccontato delle tante lamentele arrivate dai visitatori del Museum of Dreamers di Milano. Molte famiglie si erano lamentate raccontando di non aver avuto accesso alla struttura, nonostante biglietto e prenotazione, tutto fatto in anticipo, a causa della presenza nel museo dei Ferragnez che avevano organizzato un evento privato. La visita, a detta di molti, si sarebbe protratta più del dovuto, causando il disagio di tante famiglie che hanno dovuto rinunciare all’ingresso, con tanto dispiacere dei bambini, rimasti fuori. Dal museo erano arrivate da subito le scuse, i rimborsi dei biglietti e anche dei gadget in omaggio per i bambini che non hanno avuto modo di fare la loro visita. E la stessa Chiara Ferragni, durante la consegna del tapiro, fa notare che non ha funzionato qualcosa nell’organizzazione e che il museo si è assunto ogni responsabilità.

Le parole di Chiara Ferragni

“Quello che è successo non è colpa nostra”, spiega Chiara Ferragni a Valerio Staffelli. “Il museo è stato chiuso per un evento privato, cosa che può fare chiunque prenotando sui sito. L’errore è stato del museo, dovreste darlo a loro il Tapiro”, ha messo in chiaro l’influencer pur dicendosi dispiaciuta per i visitatori costretti a rimandare l’evento. “Mi spiace per le persone rimaste fuori, che comunque sono state rimborsate”. La Ferragni ha più volte ribadito che tutti dal sito, possono prenotare un evento privato. Va ricordato tra l’altro, che non stiamo parlando di un museo vero e proprio ma di una installazione temporanea, che resterà a Milano fino al 18 dicembre.