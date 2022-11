Tiziano Ferro: “L’obiettivo della depressione è vederti a terra”

A Verissimo Tiziano Ferro desidera parlare della depressione, del punto più basso della sua vita

Tiziano Ferro di depressione può parlarne adesso che sa cos’è ma prima pensava che la vita in realtà fosse quella, l’ha fatto oggi a Verissimo nella puntata del 13 novembre 2022, la puntata che Silvia Toffanin dedica a lui, a Tiziano. “Ti convinci che il dolore te lo meriti, che al massimo ti meriti quello, che hai già troppo nella vita… Io non credo che ci sia una soluzione definitiva alla depressione cronica”. Non rende più dolce quello che ha da dire, adesso Tiziano Ferro sa cos’è davvero la depressione. In passato ha toccato il fondo, il punto più bassi quando viveva in Inghilterra, è lì che aveva deciso di andare perché non lo conoscevano ma in quel periodo tutto è andato sempre peggio, ha iniziato a bere sempre di più. Oggi Tiziani Ferro continua ad andare in terapia: “Continua a vedere dei medici specializzati perché non si parla mai di depressione come malattia” che a volte può essere una parentesi ma può essere anche altro.

Tiziano Ferro: “Pensare che toglierti la vita sia un’opportunità non è giusto”

“Ma pensare che toglierti la vita sia una opportunità non è giusto, è uno dei sintomi della depressione e lo devi trattare come tale, non devi drammatizzarlo e non devi pensare che sia la fine del mondo, perché l’obiettivo della depressione è vederti a terra e allora ti droghi, bevi”. Tiziano Ferro a Verissimo dice una cosa forte ma sa di cosa parla quando ringrazia di avere toccato il fondo con l’alcolismo perché quello è un limite, un grado di disperazione che l’ha portato a risalire ma non è per tutti così, c’è chi va oltre. Per questo Tiziano vuole parlarne, perché dovrebbe diventare una cosa normale ma per fortuna certe parole iniziano ad emergere.

“La prima svolta è nel 2008, perché non riuscivo a parlare con una persona senza sentire che mi puntava un dito pensando che fossi gay. Mi sentivo come messo all’angolo, ero un sociopatico e a quel punto ho cominciato ad andare in analisi, ho abbracciato una condizione di bellezza, ho iniziato a parlare con amici e famiglia ed è stato automatico parlare con tutti”.