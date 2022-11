Ascolti tv, senza fiction vince lo stesso Rai 1. Il Gladiatore al 10% su Canale 5. Rai 2 ancora ultima

Vince Rai 1 nella serata del 13 novembre 2022: ecco tutti i dati di ascolto della domenica sera con il film Atto d'amore al 18%. Crolla Rai 2

Una serata parecchio indecifrabile dal punto di vista degli ascolti quella del 13 novembre 2022. Non per i numeri, che sono tali e quindi ci svelano che nella gara agli ascolti del prime time della domenica ha vinto Rai 1 con il film in prima visione Atto di fede. Ma è stata una domenica diversa dalle altre: nessuna fiction in prime time su Rai 1, un film all’ennesima replica su Canale 5, il tennis in prima serata su Rai 2. Insomma un palinsesto con tante novità e prime volte per questa domenica sera. In ogni caso, come detto in precedenza, vince Rai 1 con oltre 3 milioni di spettatori per il film molto apprezzato. E non fa malissimo Il Gladiatore su Canale 5, se considerate che ha ottenuto lo stesso share dei film in prima visione che Mediaset ha scelto nelle ultime settimane. Non brilla invece il tennis su Rai 2, anzi, porta in prime time l’ennesimo disastro per una rete allo sbaraglio. Rai 2 viene battura anche dal Nove. Va benissimo Tv con la Formula 1.

Vediamo quindi i dati di ascolto relativi alla serata del 13 novembre 2022.

Gli ascolti della domenica: ecco i dati del 13 novembre 2022

Medaglia d’oro per Rai 1 che sale sul primo gradino del podio. Atto di Fede ha conquistato 3.228.000 spettatori pari al 18.7% di share. Su Canale 5 Il Gladiatore ha raccolto davanti al video 1.692.000 spettatori pari al 10.6% di share. Su Rai3 Che Tempo che Fa ha raccolto davanti al video 2.276.000 spettatori pari ad uno share dell’11.6% e Che Tempo che Fa – Il Tavolo ne ha convinti 1.440.000 (9.5%).

Su Italia 1 Le Iene Presentano: Inside ha intrattenuto 1.277.000 spettatori con il 7.1% di share. Su Tv8 il Gran Premio di San Paolo è la scelta di 1.347.000 spettatori (7.4%). Testa a testa tra Tv8 e Italia 1. Su Rete4 Zona Bianca è stato visto da 610.000 spettatori con il 4.4% di share. Su La7 Non è L’Arena ha segnato il 4.3% con 606.000 spettatori.

Su Rai2 l’incontro di Tennis Nadal-Fritz ha catturato l’attenzione di 398.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Il Contadino cerca Moglie segna il 2.2% con 414.000 spettatori.