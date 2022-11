Luca Sguazzini tre ictus in una notte: salvato da sua moglie, soffre di una sindrome rara

E' a Storie Italiane che Luca Sguazzini e sua moglie hanno raccontato dei tre ictus di quella terribile notte

Il 24 ottobre la notizia di Luca Sguazzini colpito da tre ictus aveva sconvolto tutti. Oggi Luca era in collegamento con Storie Italiane, a casa sua, con sua moglie Sara e con la loro piccola Luce che ha solo 8 mesi. Si sente un miracolato, è vivo. Ricorda che Sara appena si è resa conto della situazione non ha perso nemmeno un attimo e ha chiamato i soccorsi, quando ha smesso di respirare ha iniziato a fargli il massaggio cardiaco. Abitano in montagna e sapevano che i soccorsi sarebbero arrivati tardi ma anche questo è andato nel verso giusto, dopo mezz’ora medici e ambulanza erano a casa loro, mentre la moglie di Luca Sguazzini lo teneva in vita evitando avesse gravi danni. Ha fatto un corso anni fa e con l’aiuto del 118 al telefono è riuscita a fare tutto nel modo giusto. Quella notte è stato un vero incubo, erano da poco passate le 5 del mattino e Luca Sguazzini ha iniziato a sentire dolori ad un lato del corpo ma da giorni aveva forti mal di testa. Dopo pochi minuti è stato male di nuovo, poi la crisi epilettica. Luca ha chiesto aiuto a sua moglie, sentiva che stava morendo.

Luca Sguazzini soffre di ipotensione liquorale

E’ una sindrome rara quella di cui soffre Luca Sguazzini. Eleonora Daniele guarda la famiglia di Luca, si commuove. Con lei in studio c’è anche Veera Kinnunen, la ballerina con cui ha partecipato a Ballando con le Stelle. La maestra di ballo ringrazia Sara, è la sua eroina. Luca sorride, lo è anche per lui: “Mi ha salvato la vita”.

Sara, la prontezza nell’agire, le eccellenze mediche che hanno soccorso Luca Sguazzini prima e dopo il ricovero in ospedale. Luca però era stato al pronto soccorso per quel forte mal di testa ma gli avevano detto che non c’era niente di grave, che c’erano solo delle ernie. Ha avuto paura di morire Luca, adesso deve guarire, deve riprendersi del tutto.