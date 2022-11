Jessica Morlacchi torna sulla molestia di Memo Remigi: “Ha avuto un momento di confusione”

Jessica Morlacchi ipotizza cosa possa essere accaduto a Memo Remigi in diretta tv in quel momento



E’ su Diva e Donna che Jessica Morlacchi torna a parlare di Memo Remigi, della molestia avvenuta in diretta a Oggi è un altro giorno e che ha scatenato la reazione della Rai e di tutti i protagonisti indirettamente colpiti. Jessica Morlacchi continua a subire le accuse di chi pensa stia approfittando di questo momento, ma è davvero assurdo, lei è una cantante, tutto questo non può portarle beneficio. Inoltre, a Memo Remigi era davvero legata, hanno lavorato insieme due anni senza alcun problema. E’ per questo che non l’ha denunciato, è per questo che cerca di capire cosa possa essere successo a Remigi in quel momento. Jessica Morlacchi parla di rispetto, quello che c’è sempre stato tra loro fino a quel momento, fino a quando l’84enne le ha toccato il fondoschiena in diretta tv.

Jessica Morlacchi: “Mi hanno detto che avrei dovuto denunciarlo”

“In molti mi hanno detto che avrei dovuto denunciarlo – racconta la cantante romana – non lo farò. Gli voglio bene come se fosse mio nonno. Non ho idea di che cosa gli sia venuto in mente in quel momento, perché abbiamo lavorato insieme per due anni in maniera fantastica, senza nessun problema e nel massimo rispetto reciproco, poi, in diretta tv, ha fatto un gesto del genere. Ma perché?”.

E’ una domanda a chi prova a dare una sua risposta: “Penso che sia proprio vero che a una certa età si perdano i freni inibitori e si torni un po’ bambini. È l’unica spiegazione che riesco a darmi, penso che Memo ha avuto un momento di confusione e una “momentanea perdita della ragione”. Quello che ha fatto sarebbe stato gravissimo in ogni caso, ma in diretta televisiva è stato ancora peggio”.

In più non sono arrivate subite le sue scuse ma solo dopo che tutto è diventato noto al pubblico. L’allontanamento di Memo Remigi, inoltre, non è dipeso da Jessica: “Io non ho chiesto nulla alla Rai”.