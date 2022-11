Oggi è un altro giorno non va in onda ma arriva Sanremo

Oggi un altro giorno non va in onda e per Serena Bortone torna Sanremo

Oggi è un altro giorno non va in onda oggi 17 novembre 2022 ma sembra salti anche la puntata di domani 18 novembre. E’ a causa di uno sciopero che i telespettatori di Oggi è un altro giorno in questo momento stanno seguendo una “collection” con il meglio delle puntate ai tempi di Sanremo 2022. Tutto in attesa di Sanremo 2023 ma la scelta non è delle migliori. “A causa di uno sciopero Oggi è un altro giorno non andrà in onda” avvisa Serena Bortone sui social aggiungendo della puntata speciale scelta oggi. “Ma saremo comunque con voi con una puntata speciale. Una collection con il meglio delle nostre puntate a Sanremo 2022 aspettando Sanremo 2023”. Era già accaduto il 26 settembre scorso, una protesta che ha fatto saltare vari programmi e ancora una volta Oggi è un altro giorno.

I motivi dello sciopero

Lo Snap ha annunciato lo sciopero per oggi e domani, 17 e 18 novembre 2022 elencando i motivi: “Decadimento della qualità del lavoro nel CPTV di Roma minata ed erosa continuamente soprattutto da agenti esterni; clima di tensione vissuto dal dipendente nello svolgimento delle attività produttive dovuta alla cronica carenza di organico. Fallimento della formazione professionale dei nuovi assunti” e il “Il mancato riconoscimento del merito e della crescita professionale”.

Nella nota del Sindacato si legge anche: “Aberrante gestione delle risorse umane che nega diritti e propina vessazioni; reiterata violazione degli istituti contrattuali che mirano unicamente a penalizzare economicamente il lavoratore – in conclusione – certa e incontrovertibile responsabilità della catena decisionale aziendale in ogni ordine e grado incapace e inadeguata ad assolvere il proprio compito specie in questi ultimi anni”.