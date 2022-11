Elisabetta Gregoraci non si sbilancia neppure a Verissimo ma è happy e smile

Elisabetta Gregoraci si è fidanzata? Silvia Toffanin prova a chiederle qualcosa ma Eli Greg non si sbilancia neppure a Verissimo

Non ha voluto ufficializzare nulla, neppure nello studio di Verissimo. Questione di scaramanzia per Elisabetta Gregoraci, che ha parlato con Silvia Toffanin di un periodo molto bello della sua vita, quello che sta vivendo adesso. La conduttrice ha spiegato che è davvero molto serena, che ci sono tante cose che stanno andando bene. E poi quando Silvia Toffanin le ha chiesto di raccontarle qualcosa di più privato, visto che il gossip la tira sempre in ballo, la Gregoraci ha spiegato che non ha ancora annunci importanti da fare. E’ vero ha promesso a Silvia che racconterà di questo grande amore, quando sarà il momento, a Verissimo, per ora però, non c’è molto da dire.

A parlare per la Gregoraci sono le tante foto pubblicate sulle riviste di cronaca rosa, tra le ultime quelle di Gente, che mostrano l’ex moglie di Flavio Briatore al fianco del suo nuovo fidanzato. Il cuore di Eli Greg batte per Giuli Fratini. Ormai da qualche mese si fa il nome dell’imprenditore, quando si parla di Elisabetta Gregoraci. Non ci sono foto di baci, di coccole, non ci sono ancora foto di coppia ma sembra essere chiaro che tra i due, sia sbocciato un grande amore.

Elisabetta Gregoraci confessioni a Verissimo

Nella puntata di Verissimo del 20 novembre 2022, la Gregoraci ha spiegato che non vuole parlare molto, perchè quando le cose vanno bene, ha paura che possa succedere qualcosa di inaspettato. Ma dice di essere felice e lo dimostrerebbe anche il suo volto sorridente. “Mi sto vivendo questa cosa serenamente, la vivo alla giornata, però sono felice” ha detto Elisabetta Gregoraci. “Speriamo bene, possono solo incrociare le dita e dire che sono molto serena” concluso la bella calabrese. E come si suol dire in questi casi: se sono rose, fioriranno. La Toffanin non ha voluto chiedere altro!