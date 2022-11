Selvaggia Lucarelli criticata per essere andata in tv dopo la morte della madre: la risposta

Arriva la risposta di Selvaggia Lucarelli a chi la critica per essere andata in tv nel giorno della morte di sua madre

Era prevedibile che sarebbe successo, perchè l’empatia ormai, è un qualcosa che spesso, si lascia a casa, soprattutto quando si commenta sui social, senza metterci la faccia. Ed è successo anche ieri sera, dopo che Selvaggia Lucarelli ha deciso di partecipare a Ballando con le stelle, posto in cui lavora, nel giorno della morte di sua madre. E pensate: avrebbe potuto non dire nulla, avrebbe potuto non raccontare del suo dolore, del suo lutto, della morte di sua madre. E nessuno lo avrebbe saputo, nessuno l’avrebbe offesa, travolta di insulti solo perchè ha scelto di continuare a fare il suo lavoro. Invece è stata sincera. Ha condiviso il suo dolore e poi ha deciso di andare avanti, che poco sarebbe cambiato se fosse rimasta a casa da sola. Anzi, forse, sarebbe stato tutto più difficile, ma questo chiaramente, solo lei può deciderlo. Nel mondo, ogni giorno, migliaia di persone sono costrette ad andare a lavoro dopo la notizia di un lutto, dopo una perdita. E succede anche nel mondo dello spettacolo, dove però tutto si fa più evidente, perchè si va davanti a una telecamera. Lo ha ricordato Milly Carlucci, che lo spettacolo continua, che si indossa il migliore dei sorrisi e si va in scena. Lo aveva fatto anche lei, conducendo un programma il giorno dopo aver perso la sua mamma; lo ha fatto di recente anche Silvia Toffanin, ricordando in lacrime, che per quanto doloroso, sua madre, l’avrebbe voluta vedere lì, nel suo amato studio. E lo ha fatto anche Selvaggia Lucarelli, che purtroppo, è stata travolta dalla critiche. Inutile dire che di certo se lo aspettava ma forse chissà, sperava che qualcuno, di fronte a un lutto, ci pensasse due volte prima di commentare.

La risposta agli haters di Selvaggia Lucarelli

“Mi dispiace molto non essere rimasta a casa per rispettare il dolore di chi soffre perché non sono rimasta a casa. Davvero. Vi sono vicina” ha commentato con queste parole Selvaggia Lucarelli, la polemica montata sui social.

Tra i commenti quello di Enrica Bonaccorti: “A 20anni morì mio padre e io facevo lo spettacolo in teatro, a 51 mancò mia madre mentre facevo Buona Domenica Nel nostro lavoro, come in tutti i lavori che si fermerebbero con la tua assenza, si va avanti, così come i nostri cari avrebbero voluto Poi si torna a casa é si piange.” Commenta anche Stefania Petix, inviata di Striscia la notizia: “Chi fa questo lavoro sa che bisogna sorridere anche quando dentro vorresti urlare o piangere, ma da fuori sembra cinismo.. lasciali stare . Intanto io ti abbraccio per la morte della mamma.“