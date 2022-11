Francesca Manzini: “Dopo anoressia e bulimia ho sofferto di binge eating, il peggiore”

Francesca Manzini a E' sempre mezzogiorno confida i disordini alimentari di cui ha sofferto, quanto è stato difficile trovare un equilibrio

Francesca Manzini non ha mai nascosto di avere avuto dei disturbi alimentari A E’ sempre mezzogiorno ironizza che non si è mai fatto mancare niente, sdrammatizza tutto ma lei ha sofferto di anoressia, di bulimia e più di tutto è stata male per un disturbo che ha un nome meno noto, il binge eating disorder. Francesca Manzini ha compiuto quello che definisce un atto di coraggio, ha saputo cambiare la sua vita: “Trovare quell’equilibrio il perché, quando e come mangiare”.

“Non mi sono fatta mancare niente, ho sofferto di tre disturbi davvero antipatici e il peggiore di tutti è il binge eating perché guarisci da anoressia e bulimia ma non riesce più ad avere un rapporto sano con il cibo”. Ha vissuto tutto in prima persona e sa che trovare quell’equilibrio è stato molto complicato. “Io adesso mangio per nutrirmi e non per consolarmi. Ha svuotato la testa… mangi tutto poco e soprattutto hai una educazione alimentare perché la dieta non va vissuta come una privazione di cibo, tu puoi mangiare…”.

Il compagno di Francesca Manzini a E’ sempre mezzogiorno

Binge eating disorder è un disturbo del comportamento alimentare caratterizzato dal consumo di grandi quantità di cibo in un breve periodo, associato anche a una sensazione di perdita di controllo sull’assunzione degli alimenti e ad autodenigrazione, Francesca Manzini ne parla col sorriso ma per uscirne il percorso non è davvero semplice.

Sull’altalena di E’ sempre mezzogiorno Antonella e Francesca parlano di argomenti molto importanti, di disordini alimentari che purtroppo colpiscono molte persone. Dietro le quinte c’è il fidanzato della Manzini, lui è sempre presente. Marco, ha cambiato la vita di Francesca: “Lui è stato il mio specchio, la mia motivazione, il motore…” e lo dice mentre le brillano gli occhi.

“Io sono abituato a supportarla, a stare dietro” è molto tenero Marco Scimia, è il sosia di Johnny Depp, l’abbiamo già visto in altre occasioni, ma a E’ sempre mezzogiorno è soprattutto il fidanzato di una bravissima artista.