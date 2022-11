Ascolti tv, bene i Mondiali ma Canale 5 non approfitta e Rai 3 batte Il circolo dei mondiali

Ottimi come sempre i mondiali in prima serata su Rai 1 ma Chi l'ha visto batte Il circolo dei mondiali: ecco i dati auditel

Chi ha vinto la gara agli ascolti nella serata del 23 novembre 2022? Ascolti in crescita, una leggerissima crescita, per Il circolo dei mondiali, ma non sufficienti per vincere la serata. Su Rai 1 vanno benissimo le partite dei mondiali in prima serata, nonostante l’assenza della nostra Italia ma il programma scelto per accompagnare il post gara, non entusiasma il pubblico. Non supera i 2 milioni nella serata del 23 novembre Il circolo dei mondiali che si ferma ancora sotto il 10% di share. Non ne approfitta Canale 5 che porta a casa con la nuova puntata di Zelig, l’ultima di questa stagione, un ascolto medio vicino al 20% di share. Chi invece conquista un altro ottimo risultato è Federica Sciarelli con il suo Chi l’ha visto.

Ma vediamo nel dettaglio tutti i dati auditel relativi agli ascolti della serata del 23 novembre 2022.

Ascolti tv, ecco i dati auditel del 23 novembre 2022

Gli ascolti della prima serata di ieri vedono un altro ottimo risultati per Rai 1 con i Mondiali in Qatar. L‘incontro dei Mondiali di Calcio Belgio-Canada ha appassionato 5.095.000 spettatori pari al 24% (pre e post nel complesso: 3.450.000 – 17%, primo tempo: 5.087.000 – 24.4%, secondo tempo: 5.102.000 – 23.6%). A seguire – dalle 22.04 alle 23.07 – Il Circolo dei Mondiali ha ottenuto 1.736.000 spettatori con il 9.7%.

Su Canale 5 – dalle 21.50 alle 0.36 – la terza e ultima puntata di Zelig ha raccolto davanti al video 2.669.000 spettatori pari al 19.3% di share. Su Rai3 Chi l’ha Visto? fa 2.107.000 spettatori pari ad uno share del 12.9%. Nella fascia di sovrapposizione quindi, Rai 3 fa meglio di Rai 1.

Su Rai2 La Perla di Ruby ha interessato 1.135.000 spettatori pari al 5.9% di share. Su Italia 1 Scontro tra Titani ha intrattenuto 790.000 spettatori (4.3%). Su La7 Atlantide – Chi ha Ucciso Marilyn? ha registrato 309.000 spettatori con uno share del 2.6%. Su Tv8 X Factor segna 362.000 spettatori con il 2.4%. Sul Nove Via dall’Incubo ha raccolto 471.000 spettatori con il 2.8%.