Gigi Sammarchi torna in tv con Andrea Roncato, come sta?

Una malattia, un litigio, molti si chiedevano perché Gigi e Andrea non si vedevano più in tv. E' Gigi Sammarchi a spiegare tutto

Dopo tanti anni Gigi e Andrea sono tornati insieme in tv, a Oggi è un altro giorno. Se Roncato non l’abbiamo mai perso di vista Gigi Sammarchi aveva fatto perdere le tracce, non c’erano notizie che lo riguardavano. Torna in tv con molti chili in meno e una vita nuova, ma quale? Per la prima volta lo racconta a chi si chiedeva da anni che fine avesse fatto il duo Gigi e Andrea. Molti credevano che avessero litigato ma la verità è un’altra, quella a cui nessuno ha mai pensato. E’ Gigi Sammarchi a spiegare dove è stato, cosa ha fatto e perché era sparito.

Gigi Sammarchi e Andrea Roncato non hanno mai litigato

Nessun litigio tra Gigi e Andrea, confermano che è impossibile per loro litigare, semplicemente perché con Sammarchi è impossibile discutere, non c’è niente che gli fa perdere la pazienza, si limita a non ascoltare. Gigi ha semplicemente desiderato cambiare vita, lasciare l’Italia, dedicarsi ad altro, tutto tranne il mondo dello spettacolo. Oggi vive in Spagna, un Paese che ha sempre apprezzato molto.

E’ molto magro Gigi, sarà anche la differenza con Andrea ma è evidente che ha smaltito un bel po’ di chili rispetto al passato. Nessuna malattia, Gigi Sammarchi non ha nemmeno bisogno di smentire la notizia che ogni tanto girava per giustificare la sua assenza

“Ho deciso di fare altre cose e mi sono un po’ ritirato vivo in questo momento in Spagna ho deciso di stare lì perché mi piace molto, ho deciso di passare in Spagna gli ultimi anni che mi restano, spero tanti“. E’ un maratoneta, per questo è così magro rispetto al passato: “Faccio 10 o 15 km al giorno anche di più”. Partecipa a tutte le maratone ma Roncato si lamenta: “Ha parlato con mia moglie che non mangia più carne e non magia più niente, Gigi è vegetariano e l’ha convinta”.