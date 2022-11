Noemi smascherata a Uomini e Donne: la foto mentre bacia un altro

La corteggiatrice Noemi vedeva un altro mentre usciva con il tronista...E Maria ha pensato bene di mostrare le foto di un bacio compromettente

Anno 2022 e c’è ancora qualcuno che pensa di poter prendere in giro Maria de Filippi. E’ vero, ci sono state persone scaltre, molto furbe, che nel mondo mariano hanno trovato il successo, riuscendo con una faccia da angelo, per non dire altro, a prendere tutti per i fondelli. Ma poche volte si frega Maria. E Noemi pensava di poter lasciare Uomini e Donne, dopo qualche settimana di show televisivo, senza essere smascherata. Ha sbagliato alla grande la corteggiatrice di Federico che ieri, ha incassato una delle figure peggiori portare a casa da una corteggiatrice in questa edizione del programma di Canale 5. Ecco, non che Noemi stesse facendo la storia del programma ma era sicuramente una delle preferite del tronista Federico ( un altro che sta facendo un percorso surreale nel programma di Canale 5 quest’anno, impalpabile davvero e facciamo difficoltà a capire che cosa abbia portato la redazione a sceglierlo). Detto questo, è chiaro che se anche Federico è il peggiore dei tronisti, nulla giustifica una ragazza nel prenderlo in giro.

“Io non mi sono portata via niente da questa ultima esterna, mentalmente non mi prende io mi sono data la possibilità di conoscerlo e tutto…” ha detto Noemi dopo aver visto l’rvm con la sua uscita insieme a Federico, non sapeva ancora che poi Maria avrebbe mostrato delle foto e che foto…“Quindi non devi dire nient’altro?” ha chiesto Maria a Noemi e lei ha detto che non deve dire molto altro. “Io ti prego Noemi non mi mettere in queste condizioni, davvero non devi dire altro? Forse ti piace qualcun altro?” ha continuato la conduttrice. “Ma che male ci sarebbe Noemi, può succedere” ha detto anche Gianni Sperti mentre Noemi continuava a dire che voleva solo andare a casa e terminare il suo percorso a Uomini e Donne.

A questo punto Maria ha deciso di mostrare una foto. E quando si vede la ragazza mentre bacia un altro uomo, Sperti ha commentato: “Ma che figura di merd* ci credo che non ti ha preso mentalmente” ironizzando. Noemi ha spiegato che c’è stato un bacio e nulla di più. La ragazza ribadisce che la cosa con Federico è finita perchè non gli piace, non per la presenza dell’altro ragazzo. “Certe ragazze è meglio perderle subito” ha detto Tina Cipollari dopo quello che è successo. E anche Federico si è detto d’accordo con l’opinionista di Uomini e Donne.