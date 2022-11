Viola Valentino, le accuse rivolte al marito sul reddito di cittadinanza

Viola Valentino non sa niente? L'accusa da Pomeriggio 5 sul giovane marito è forte

Il reddito di cittadinanza è un argomento più caldo che mai in questi giorni e seguendo Pomeriggio 5 salta fuori l’accusa al marito di Viola Valentino. Francesco Mango, marito della cantante, percepisce il reddito di cittadinanza pur lavorando? Quanti casi conosciamo come questi? Sotto la lente di ingrandimento in tv finisce indirettamente Viola Valentino, in collegamento con Barbara D’Urso. Suo marito non c’è, ha l’influenza e il sospetto è che gli sia venuta dopo avere capito che avrebbero parlato di lui. La conduttrice manda in onda una Instagram story della giornalista Patrizia Groppelli, riguarda il marito di Viola Valentino. L’accusa è diretta, la giornalista di Pomeriggio 5 sembra non avere dubbi.

Viola Valentino non sa che il marito prende il reddito di cittadinanza

“Ritorno ancora sulla storia di Mango e Viola Valentino, su questo amore che secondo me è altamente tossico – ma la Groppelli ha scoperto altro – Ho scoperto oggi una cosa delirante. Il buon Mango prende il reddito di cittadinanza – e aggiunge subito – Qualcuno gli spieghi che a 40 anni, in Lombardia, chi vuole trovare lavoro lo trova. Quindi Mango, oltre il reddito di cittadinanza, avevo ragione su tutto: oltre a farti mantenere, anche il reddito di cittadinanza” parole che di certo fanno soffrire Viola Valentino.

La cantante risponde: “Io non mantengo nessuno. Il reddito di cittadinanza? Non lo so, non ne sono a conoscenza”. Ma c’è anche Roberto Alessi, il direttore di Novella 2000 che cerca di scoprire la verità. Lui tempo fa ha parlato con Mango che gli ha confermato che collabora con Viola, che è il suo produttore, quindi lavora: “E allora come mai, visto che ha un lavoro, percepisce il reddito di cittadinanza?”.

Davvero un peccato che il marito fosse assente, lo pensano tutti, lo dice a voce alta anche Vladimir Luxuria ma Francesco ha la febbre. “Secondo me ha visto la storia di Patrizia Groppelli, che mi fanno sapere abbia anche bloccato su Instagram, e dallo shock gli è salita la febbre” è la conclusione della D’Urso.