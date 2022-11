Ascolti tv, i Mondiali a 5 milioni su RAI 1 ma vola Quarto Grado con l’11 %

Il calcio fa ancora 5 milioni su Rai 1 ma Il circolo non decolla e Rete 4 fa incetta di ascolti con Quarto Grado: ecco i dati del 25 novembre 2022

Dati auditel come sempre rivelatori di quelle che sono le scelte del pubblico: che cosa ci dicono i numeri questa mattina? I dati auditel relativi alla serata del 25 novembre 2022 ci raccontano che nel prime time a vincere per metà è Rai 1, con la prima parte della serata dedicata ai Mondiali. Oltre 5 milioni di spettatori anche nella serata del venerdì con la gara che ha visto Inghilterra e Usa protagoniste. Purtroppo però la seconda parte della serata non decolla ancora, con Il circolo dei mondiali che non registra gli ascolti che ci si potrebbe aspettare dopo una gara vista da 5 milioni di spettatori. A trarne vantaggio è soprattutto Quarto Grado con il programma di Nuzzi che vola sopra l’11 % di share nella serata del 25 novembre. Non entusiasma invece il film con Claudia Pandolfi e Alessandro Preziosi: media di 2 milioni di spettatori, in ogni caso, risultato più alto rispetto a Rai 1, dopo le 22.

Ascolti 25 novembre 2022: ecco i dati auditel della prima serata

Vince quindi nella prima parte della serata, Rai 1. La partita dei Mondiali di calcio Inghilterra-USA ha conquistato 5.174.000 spettatori pari al 24.9% di share . A seguire Il Circolo dei Mondiali interessa 1.549.000 spettatori pari all’8.5%. Cala nuovamente il programma di Alessandra De Stefano.

Su Canale5 la prima tv di Mio fratello, mia sorella non entusiasma moltissimo il pubblico con 2.225.000 spettatori con uno share del 13.9%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.605.000 spettatori (11.4%). Ottimi numeri per il programma di Nuzzi che vola. Numeri che non si vedevano da tempo per Rete 4.

Su Rai2 S.W.A.T. arriva a 968.000 spettatori (5.1%). Su Italia1 Io sono leggenda ha raccolto 965.000 spettatori (5.2%). Su Rai3 La vita che verrà – Herself è seguito da 911.000 spettatori con il 4..9%. Su La7 Propaganda Live riparte da 956.000 spettatori pari al 7.5%. Su Tv8 MasterChef segna 504.000 spettatori (3.3%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza è visto da 884.000 spettatori (4.9%). La puntata di ieri è stata un best off a causa della positività di Crozza, che ha quindi dovuto rinunciare alla diretta.