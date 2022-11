I Mondiali in tv: Verissimo cambia orario al sabato

Il 3 dicembre 2022 Verissimo non va in onda alle 16 ma ci aspetta in una nuova collocazione

Se la Rai si sta godendo, almeno in alcune fasce orarie, gli ottimi ascolti dei mondiali, Canale 5 ha anche le sue soddisfazioni. E sicuramente tra i programmi più forti di Mediaset, ci sono Amici e Verissimo, certezze nel fine settimana. Il programma di Silvia Toffanin questo week end, è stato visto da oltre 3 milioni di persone, ottimi numeri, soprattutto perchè Verissimo si è scontrato contro le partite dei mondiali in onda alla domenica su Rai 1 e al sabato contro tennis e calcio. Insomma un ottimo risultato quello che Verissimo ha portato a casa. Si resta quindi in onda anche questa settimana, seppur con delle piccole variazioni. Verissimo cambia infatti orario al sabato. Il programma di Canale 5 andrà in onda in un’altra collocazione. Silvia Toffanin ci aspetta intorno alle 14,10 subito dopo Beautiful quindi, che questa settimana andrà in onda con un solo episodio breve, come succede nel corso della settimana. Dopo Verissimo andranno in onda delle nuove puntate di Terra amara. E poi a seguire ci sarà un film in prima visione.

Il 3 dicembre 2022 quindi, Canale 5 evita lo scontro diretto con la partita delle 16 degli ottavi di finale e va in onda in anticipo, mentre su Rai 1 sarà trasmessa una nuova puntata di A sua immagine. Vediamo quindi il nuovo calendario di Verissimo per il 3 dicembre.

La nuova programmazione del pomeriggio di Canale 5 per il 3 dicembre 2022

Sabato quindi alle 13,40 andrà in onda Beautiful con un classico episodio breve ( a differenza di quello che vediamo di solito al sabato). A seguire vedremo una nuova puntata di Verissimo con ospiti e interviste inedite. Verissimo andrà in onda fino alle 16. Il programma di Silvia Toffanin non si scontrerà quindi contro la partita su Rai 1 alle 16. In quella fascia oraria invece andrà in onda prima Terra amara e poi un film. Per il pomeriggio del 3 dicembre è stato scelto il film A passo di danza in prima tv.