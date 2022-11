Ascolti della domenica: bene i Mondiali al pomeriggio ma che numeri per Amici 22 e Verissimo

E' boom di ascolti anche nel pomeriggio per i mondiali ma Canale 5 porta a casa un risultato pazzesco con Amici 22 e Verissimo: ecco i dati

Non pesa l’assenza di Domenica IN nel pomeriggio di Rai 1. I Mondiali continuano a portare a casa ottimi numeri anche nel pomeriggio. Nella giornata del 27 novembre 2022 siamo a quasi 4 milioni di spettatori per le partite della domenica. Ottimi i dati auditel quindi portati a casa nel pomeriggio di ieri con Rai 1 che è diventata la rete delle partite di calcio di questa giornata. Si conquista il prime time, con oltre 7 milioni di spettatori incollati davanti alla tv per seguire la gara che ha visto la Spagna e la Germania protagoniste. E si fa benissimo anche nel pomeriggio. Non possiamo però fare a meno di notare che nella giornata di ieri, Canale 5 ha portato a casa risultati clamorosi con Amici 22 e Verissimo; il talent di Maria de Filippi vola con 3,3 milioni di spettatori; regala un traino super a Verissimo che incassa un altro risultato da incorniciare in questa stagione.

Nel pomeriggio interamente dedicato al calcio, possiamo dire che su Rai1 sono arrivati dei numeri molto buoni. Dati che però non hanno impedito a Canale 5 di fare molto molto bene con Amici e Verissimo, che recuperano anche qualche spettatore che forse non gradisce lo sport!

Gli ascolti del 27 novembre 2022: i dati del pomeriggio

I numeri del 27 novembre quindi ci dicono che su Rai1 la partita dei Mondiali di calcio Belgio-Marocco, dalle alle, ha conquistato 3.876.000 spettatori con il 26.4% mentre Croazia-Canada, dalle alle, 3.925.000 spettatori con il 26.6% .

Su Canale5 Amici incolla davanti al video 3.330.000 spettatori (22.8%) e Verissimo 3.076.000 spettatori (23.3%) nella prima parte e 2.817.000 spettatori (18.6%) nella seconda parte chiamata Giri di Valzer. Mediaset con questi numeri dimostra che la contro programmazione può essere vincente ( e forse chissà, anche se si iniziasse a fare nel periodo dedicato a Sanremo, ad esempio, si potrebbe sperimentare qualcosa di nuovo). Amici è davvero da record, e non tanto per lo share ma per il numero di spettatori. Siamo a cifre che Canale 5 stenta a vedere in prima serata; dicasi lo stesso ieri per la puntata di Verissimo. I numeri di queste settimane, alzeranno certamente la media stagionale, che era già molto molto alta.