Samantha De Grenet è ancora in cura contro il tumore

Samantha De Grenet confida che non è ancora guarita dal tumore ma non è tutto

Di recente Samantha De Grenet ha dovuto affrontare un periodo durissimo, la scoperta di un tumore, l’operazione, la cura, la radioterapia, la sofferenza psicologica e la terapia che ancora prosegue. A Verissimo Samantha De Grenet confida che quello che si racconta poco della lotta contro il cancro è tutta la parta psicologica che è difficile da spiegare. “Ci sono dei momenti che il tuo corpo cambia, non ti guardi allo specchio, non ti riconosci, non ti vuoi accettare e chi sta accanto a te subisce i tuoi cambi di umore, le tue ansie, le tue tristezze”. Racconta dei pianti da sola in bagno per poi uscire e fare finta di essere felice ma non lo puoi fare sempre ed è un dolore per tutti. “Ci sono compagni che non sono in grado di gestire la cosa, non sanno come affrontarla, forse non è nemmeno cattiveria o forse sì non lo so”.

Samantha De Grenet a Verissimo

“Io devo ancora completare il mio percorso, devono passare 5 anni e questa terapia che sto facendo è ancora per circa due anni e poi andrà bene… Io ho imparato ad accettarmi, ad avere un corpo diverso da quello che avevo prima, ho fatto pace con me stessa, mentre prima avevo un rapporto terribile con lo specchio, ma è una cosa che era anche quando ero ragazzina e facevo la modella. Adesso invece ho imparato a nascondere ciò che non mi piace ed evidenziare ciò che va bene”.

C’è per Samantha De Grenet lettera che il papà ha scritto con la mamma. Tutto in una frase: “Non dimenticheremo mai l’attenzione che hai avuto nel dircelo, hai pensato prima a noi e poi a te”. Samantha si commuove, riprende fiato: “Ho due genitori pazzeschi ma credo che questa dovrebbe essere la normalità ma ho due genitori che hanno dedicato l’esistenza a noi figli. Anche con loro ci sono stati momenti difficili con la malattia… sapere che hanno 82 e 85 anni e me li posso godere… io sono così felice”.