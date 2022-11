Il primo matrimonio di Samantha De Grenet: “Avevo solo 20 anni, avevo perso un figlio”

Samantha De Grenet racconta del primo matrimonio, aveva solo 20 anni ed è stata una follia

Samantha De Grenet ospite a Verissimo nella puntata del 27 novembre 2022 ha raccontato molto della sua vita, anche del primo matrimonio annullato. Non ha mai detto molto delle sue prime nozze, aveva solo 20 anni ed è stato un errore, spiega il motivo. La definisce una follia perché Samantha De Grenet solo dopo ha capito che sia lei che lui non erano pronti per un matrimonio. Hanno deciso di sposarci perché lei aveva perso un bambino “Pensavo che lui fosse l’unica persona che potesse capire cosa stessi provando e quel dolore lì ci ha portato a sposarci ma era un matrimonio che non doveva essere, ci siamo separati più o meno dopo 4 mesi”. Lui poi ha chiesto l’annullamento perché si era fidanzato con una ragazza del mondo dello spettacolo: “Ma non faccio nomi… e lei era molto religiosa ma poi si sono lasciati anche loro. Io sono stata felice di darglielo, di annullare il matrimonio che però è arrivato dopo tanti anni”.

Samantha De Grenet a Verissimo

“I miei genitori sapevano che eravamo giovani ma non potevano dirci nulla, eravamo liberi. La cosa difficile è arrivata quando abbiamo deciso di separarci ma io non volevo aiuto da nessuno, non volevo farmi condizionare e quindi per un po’ sono sparita e mi sono allontanata da mamma e papà”.

Una reazione che Samantha De Grenet ha avuto anche quando ha scoperto di avere un tumore, anche in quel caso si è allontanata dai suoi genitori per non farli soffrire. Ha voluto dirglielo ma in modo molto più leggero, dicendo che era una sciocchezza e che avrebbe risolto tutto in poco tempo ma in realtà non è stata una passeggiata. Con tutto che loro sapevano molto meno di quello che era la mamma e il papà di Samantha hanno sofferto molto per la figlia, è evidente che avevano intuito non fosse tutto così semplice.