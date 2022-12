Ascolti tv: Rai 1 domina la prima serata. Cresce anche Il circolo dei mondiali che batte Canale 5

Boom di ascolti per la Rai con i mondiali, bene Rai 1 e vola Rai sport con il match Costa Rica-Germania: ecco tutti i dati del primo dicembre 2022

Una partita che ha conquistato solo una parte dei tifosi ( si giocava del resto anche un altro match altrettanto invitante nella stessa fascia oraria). Spagna-Giappone sfiora i 5 milioni di spettatori nella serata del primo dicembre 2022 su Rai 1 e fa volare la rete che vince ancora una volta in prime time. Ma il dato più interessante non è quello della partita, i mondiali continuano a portare ottimi numeri alla prima rete Rai. Va sottolineato il risultato incassato dal Circolo dei mondiali che ieri ha superato i 2 milioni di spettatori ancora una volta, battendo anche Canale 5 con la fiction inedita Passaporto per la libertà ferma a 1,6 milioni di spettatori. Un altro flop per Mediaset che non approfitta neppure dell’assenza di qualcosa di forte in prime time, nella fascia che va dalle 22 alla mezzanotte, su Rai 1. Canale 5 non batte Il circolo e la Rai gode.

Ma vediamo nel dettaglio tutti i dati di ascolto della prima serata del primo dicembre 2022.

Gli ascolti tv del primo dicembre 2022: ecco i dati auditel della prima serata

L‘incontro dei Mondiali di Calcio Giappone – Spagna ha appassionato 4.953.000 spettatori pari al 23.6% (primo tempo: 4.953.000 – 23.6%, secondo tempo: 5.307.000 – 24.7%; pre e post nel complesso: 4.545.000 – 22%). A seguire Il Circolo dei Mondiali ha ottenuto 2.276.000 spettatori con il 12.6%. Su Rai Sport l’incontro dei Mondiali di Calcio Germania-Costa Rica ha raccolto 1.183.000 spettatori pari al 5.6% (primo tempo: 1.076.000 – 5.3%, secondo tempo: 1.273.000 – 5.9%). Importante anche il dato di RaiSport, visto che la rete batte Rai 2, La7, Tv8 e il Nove.

Su Canale 5 – dalle 21.48 alle 0.25 – la serie brasiliana Passaparto per la Libertà non riesce a decollare neppure conquistando il pubblico che non ama il calcio. Ieri sera media di 1.691.000 spettatori pari all’11.6% di share. Su Italia 1 Mi Presenti i Tuoi? ha intrattenuto 1.004.000 spettatori (5.7%). Su Rai3 Confusi e Felici ha raccolto davanti al video 1.308.000 spettatori pari ad uno share del 7%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.143.000 spettatori con l’8.5% di share (presentazione dalle 21.26 alle 21.40: 987.000 – 4.6%). Su La7 Piazza Pulita ha registrato 824.000 spettatori con uno share del 6.7% (presentazione dalle 21.19 alle 21.45: 969.000 – 4.5%).

Su Rai2 Che c’è di Nuovo cresce leggermente 539.000 spettatori pari al 3.5% di share (presentazione dalle 21.32 alle 21.53: 502.000 – 2.3%). Su Tv8 Quattro Ristoranti segna 485.000 spettatori con il 3%. Sul Nove Sulle tracce dell’assassino: il caso Yara ha raccolto 305.000 spettatori con l’1.6%.