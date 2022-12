Carolyn Smith a I Fatti Vostri svela dei battibecchi a Ballando

Carolyn Smith svela quali sono stati i battibecchi tra la giuria di Ballando con le Stelle

Carolyn Smith ospite a I Fatti Vostri non ha alcuna voglia di proseguire la guerra che si è innescata a Ballando con le Stelle. Parla dei battibecchi dietro le quinte, dei litigi tra i membri della giuria. Il suo riferimento è chiaro, ne stanno parlando tutti e ne ha parlato anche Alberto Matano in diretta durante l’ultima puntata di Ballando, quando Mariotto è esploso contro Selvaggia Lucarelli, dopo le sue parole su Iva Zanicchi. In questi giorni abbiamo letto di tutto ma se Carolyn Smith risponde con sorrisi e cercando di spegnere il fuoco la Lucarelli sui social sta alimentando altro. A I Fatti Vostri la domanda diretta di Salvo Sottile ha dato l’occasione a Carolyn Smith di dire cosa è accaduto e cosa sta accadendo davvero tra la giuria del dance show di Milly Carlucci.

Carolyn Smith e i problemi nella giuria di Ballando con le Stelle

“Ci sono diversi contrasti ma ci sono cose che vengono riportate in modo sicuramente esgerato, non c’è mai stato un battibecco dietro, ti assicuro che non è mai stato fatto ma noi siamo 5 elementi e tutti e 5 hanno le loro opinioni e la loro cultura sul ballo. Quello che io cerco di precisare è che i miei sono giudizi tecnici, io vivo di ballo da una vita, è il mio lavoro ma quando viene contestato il giudizio tecnico… solo questo” è chiaro il discorso di Carolyn Smith, è ciò che ripete da sempre, chiede rispetto perché è di certo la più qualificata per discutere di ballo, di passi.

Ovvio che Ballando sia uno spettacolo che non è solo danza: “E’ tanto show ma anche ballo e io sono contentissima che voi vip entrate nel nostro mondo perché vedete che soffriamo tanto, c’è chi si fa male. In tre mesi quasi tutti escono fuori ballando”. Anche se Salvo Sottile ammette che dopo la sua esperienza di ballerino non ha più provato un passo. Un vero peccato perché per Carolyn il ballo è una terapia.

Milly mi ha sempre detto di trattare i vip come se fossero i mei studenti ma voi concorrenti a Ballando non siete miei studenti. Ammette quindi che all’inizio era molto più rigida e poi con il passare del tempo si è addolcita.