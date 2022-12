Dicembre si apre col botto per E’ sempre mezzogiorno: ascolti super per Antonella Clerici

Volano gli ascolti di E' sempre mezzogiorno su Rai 1: inizia alla grande dicembre per Antonella Clerici

E’ arrivato davvero il freddo, l’inverno si fa sentire e davanti alla tv ci sono sicuramente più spettatori del solito! Lo dimostrano anche i dati di ascolto in crescita in questi giorni, per i programmi del day time. Oggi vi vogliamo parlare in particolare di E’ sempre mezzogiorno. Il programma di Antonella Clerici vola nel mattino di Rai 1 e ieri, 1 dicembre 2022, ha segnato uno dei migliori risultati della stagione. Numeri molto importanti per la conduttrice che nel 2022 riesce a conquistare il 18 % di share anche in una situazione di “normalità”. Impossibile fare paragoni con gli anni passati, due anni di pandemia, adesso poi il nuovo conteggio dello share. Ma parlano anche gli spettatori. E se La prova del cuoco di Elisa Isoardi era scesa al 12 % con una media di 1,4 milioni di spettatori, E’ sempre mezzogiorno che si avvicina anche ai 2 milioni, può dirsi una scommessa più che vinta. Non sveliamo però nulla di nuovo dicendolo, anche perchè il pubblico ha dimostrato di aver apprezzato la nuova formula del mezzogiorno di rai 1 che ha molto in comune con la “vecchia” Prova del cuoco della Clerici ma si rinnova nel tempo.

Vediamo quindi i numeri del mattino anche per capire quelle che sono le scelte del pubblico.

E’ record per E’ sempre mezzogiorno: i dati del mattino

Si parte con il Tg1 che resta ancora indietro e poi si cresce con Ossini che è sempre più una certezza del mattino di Rai 1. Nella giornata del primo dicembre, Su Rai 1 il Tg1 Mattina 655.000 telespettatori, share 13,92%, mentre UnoMattina ha registrato 859.000, 18,68%; a seguire Storie Italiane 875.000, 20,07 nella prima parte e nella seconda 942.000, 17,93%. Resta indietro la Daniele rispetto a Canale 5 ma poi la Clerici riesce comunque a migliorare. Ieri È sempre mezzogiorno ha ottenuto 1.772.000, 18,24%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 1.096.000 telespettatori, share 23,03% e 983.000, 22,61%, Forum 1.409.000, 19,46%. Ottimi i numeri di Canale 5.

Su Rai 2 I fatti vostri ha registrato 594.000 telespettatori, share 10,17% e 910.000, 9,80%. Più che buoni i dati del programma di Salvo Sottile e Anna Falchi. Su Rai 3 Agorà ha ottenuto nella presentazione 373.000, 7,39%, nel programma 371.000, 7,75%, e nel segmento Extra 255.000, 5,83%, mentre Elisir nella presentazione 209.000, 4,70% e nel programma 317.000, 5,87%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 605.000, 5,33% e Passato e Presente 534.000, 4,17%.

Su Italia 1 Law & Order: Special Victim Unit ha registrato 181.000 telespettatori, share 3,18% e su Rete 4 Monk ha dato la linea al Tg4 con 149.000 telespettatori, share 2,79% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 189.000, 1,94% e La signora del West 189.000, 3,33%. La7 fa con Omnibus 182.000 telespettatori, share 3,90%, nel segmento News 127.000, 3,45% e nel Dibattito 183.000, 3,71%; a seguire Coffee Break 176.000, 4,02% e L’aria che tira 248.000, 4,49% e L’aria che tira Oggi 390.000, 3,87%.