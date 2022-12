Domenica pomeriggio mondiale per Rai 1 ma è record per Amici 22 che vola su Canale 5

E' boom di ascolti per Amici 22 che vola su Canale 5 nonostante la presenza dei mondiali su Rai 1: ecco tutti i numeri del 4 dicembre

Nonostante i 5 milioni di spettatori per la gara degli ottavi di finale che ha visto la Francia battere la Polonia, nonostante un TG1 da 5 milioni di spettatori e una puntata di Domenica IN con un traino super, Maria de Filippi si conferma regina della domenica con Amici 22. La puntata del talent di Canale 5 in onda il 4 dicembre 2022 super ancora una volta i 3 milioni di spettatori e batte Rai 1 dalle 14 alle 16. Fa benissimo anche Verissimo che nonostante la partenza anticipata, in concomitanza con la partita dei mondiali, sfiora nella prima parte i 3 milioni di spettatori. Numeri davvero super per Canale 5 che si gode due dei suoi cavalli di razza.

Vediamo quindi i numeri del pomeriggio di Rai 1 e Canale 5 con i dati di ascolto del 4 dicembre.

Gli ascolti della prima serata

Gli ascolti della domenica pomeriggio: ecco tutti i dati del 4 dicembre 2022

Domenica In con una puntata più breve, iniziata alle 14 e terminata alle 15,35 circa, è stato visto da 2.793.000 spettatori con il 19.1% nella prima parte, di 2.704.000 spettatori con il 19.7% nella seconda e di 2.458.000 con il 18.4% nella terza (presentazione 2.833.000 spettatori – 18.8%), mentre il match dei Mondiali Francia-Polonia segna 5.136.000 spettatori con il 35.4% di share. Nonostante il grande traino del Tg1 che ieri grazie all’annuncio di Big di Sanremo 2023 ha superato i 5 milioni di spettatori, Mara Venier si è fermata sotto i 3 milioni.

3.334.000 spettatori per la puntata di Amici 22 in onda il 4 dicembre 2022. Continua a funzionare il talent di Maria de Filippi che conquista il 23,54%. Benissimo anche la puntata della domenica di Verissimo con Silvia Toffanin che nella prima parte sfiora i 3 milioni di spettatori. Nel dettaglio, gli ascolti di Verissimo del 4 dicembre ci dicono che la prima parte del programma è stata vista da 2.970.000 spettatori con il 20.9% con una piccola flessione nella seconda parte con 2.805.000 e il 18.5%.