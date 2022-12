Alba Parietti parla di Cristina, l’ex fidanzata di suo figlio Francesco Oppini

Alba Parietti sente il bisogno di parlare dell'ex fidanzata di suo figlio, Cristina Tomasini, e dell'attuale fidanzata di Francesco Oppini

Alba Parietti a Oggi è un altro giorno racconta del suo compagno, Fabio Adami, ma accanto a lei in studio c’è suo figlio, Francesco Oppini. Alba Parietti sente il bisogno di dire qual è oggi il suo legame con Cristina Tomasini, l’ex fidanzata di Oppini ma parla ovviamente anche di Francesca, l’attuale fidanzata. Cristina è nota al pubblico, durante la sua partecipazione al GF Vip Francesco Oppini era pazzo di lei, anche Alba Parietti si sentiva molto fortunata ad averla come nuora. Poi è accaduto ciò che accade in tante storie d’amore, è finita ma nessuno dei due l’ha mai detto con chiarezza e ovviamente non si conoscono i dettagli, i motivi del loro addio. Alla domanda di Serena Bortone se suo figlio sia un uomo fortunato in amore la Parietti ha bisogno di dire delle cose importanti, di parlare del legame che aveva e che ha adesso con Cristina.

Alba Parietti parla dell’ex fidanzata di suo figlio Francesco Oppini

“Lui è sempre stato un uomo fortunato in amore” confida Alba ma aggiunge che ci sono anche stati dei momenti non altissimi. Adesso accanto a lui c’è Francesca ma Alba Parietti spiega un po’ di cose: “Fammi dire quello che è necessario dire. Io sono stata legatissima alla sua ex fidanzata Cristina e ho accettato e capisco anche che siano due persone fatte anche per stare insieme, lui e Francesca. Gli affetti però non si cancellano con un colpo di spugna e per quanto mi riguarda io rimarrò per tutta la vita molto affezionata a Cristina”.

Una madre accetta ma Alba Parietti spesso ha anche criticato le fidanzate di suo figlio. Lo stesso ha fatto Francesco con qualche ex compagna della mamma. Oggi sono entrambi felici con due persone, Fabio e Francesca, che non vogliono apparire, a cui non interessa il mondo dello spettacolo. All’attuale fidanzata di Oppini era stato chiesto da Oggi è un altro giorno un videomessaggio per Alba Parietti ma lei non ha voluto farlo, l’importante è avere un bel rapporto, il resto non le interessa davvero.

E’ chiaro, Alba ha sofferto per la fine della storia tra suo figlio e Cristina ma ha dovuto accettarlo, anche se la Tomasini resterà per sempre una persona importante nella sua vita.