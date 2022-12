Per Myrta Merlino arriva il tapiro d’oro: “Cose che si gestiscono in famiglia, non fuori”

Arriva il tapiro d'oro per Myrta Merlino dopo le denunce dei suoi collaboratori all'azienda

Valerio Staffelli non perdona e nella puntata di Striscia la notizia in onda il 6 dicembre 2022, lo vedremo consegnare un tapiro d’oro a Myrta Merlino. La giornalista e conduttrice de L’Aria che tira, non ha rilasciato nessun commento, in questi giorni, dopo che è stata resa nota una nota ufficiale dai lavoratori di La7 che hanno chiesto un intervento urgente dell’azienda, denunciando alcuni atteggiamenti della Merlino. In particolare, nella nota, si legge che la conduttrice avrebbe atteggiamenti maleducati con i suoi collaboratori. Non solo, nelle ultime ore, diverse persone che lavorano per la Merlino, hanno rilasciato in anonimo delle dichiarazioni alla stampa. C’è persino chi ha detto che la conduttrice lancia delle spazzole alle sue parrucchiere… Oggi ascolteremo quindi per la prima volta la voce di Myrta Merlino, durante la consegna del tapiro d’oro che Staffelli le ha portato poche ore fa.

Arriva un tapiro d’oro per Myrta Merlino

Vedremo quindi la consegna del tapiro d’oro questa sera ma intanto trapelano alcune anticipazioni in merito a questo faccia a faccia tra la conduttrice di La7 e Staffelli. «Davvero lei è un tiranno?», le chiede l’inviato del tg satirico di Canale 5. «Nelle famiglie ogni tanto esistono buoni umori, cattivi umori, ma sono cose che di solito si gestiscono dentro la famiglia, non fuori», si giustifica la conduttrice di La7. E riguardo alle voci sui presunti massaggi ai piedi effettuati dai suoi collaboratori, la conduttrice dice: «Non prendete le fonti per buone. Ti sembra una cosa possibile?». Insomma la Merlino ha negato alcune delle voci trapelate in queste ore e ha in qualche modo ridimensionato il tutto. Ma la nota ufficiale c’è e ci sono le lamentele dei collaboratori.



In ogni caso appuntamento a stasera con la puntata di Striscia la notizia per ascoltare le parole della conduttrice e vedere la consegna del tapiro d’oro.