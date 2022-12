Viva Rai 2 ascolti Top o Flop per Fiorello? I numeri non mentono

Parte con il botto il nuovo programma di Fiorello. Viva Rai 2 lascia il segno: ecco i dati di ascolto del 5 dicembre 2022

C’era grande attesa questa mattina per i dati di ascolto relativi alla prima puntata di Viva Rai 2 andata in onda il 5 dicembre 2022 su Rai 2 con il ritorno di Fiorello in tv. Certo, è presto per fare un bilancio anche perchè nella prima puntata Fiorello, ha avuto Amadeus, per commentare insieme a lui la lista dei BIG di Sanremo 2023, c’era anche l’effetto curiosità…Gli ascolti, quelli veri e quelli che il programma avrà di media, arriveranno nelle prossime settimane. Ma intanto i numeri non mentono e i numeri arrivati per la prima puntata di Viva Rai 2 ci dicono che l’esordio, per il nuovo programma di Fiorello, è stato da record!

Viva Rai 2 è andato in onda nella fascia che va dalle 7 del mattino circa, alle 8. Una fascia che registrava, prima di Viva Rai 2, una media pari a 95.000 spettatori con il 2,1% share. Nella giornata di ieri, i numeri sono molto cresciuti rispetto alla classica media. Quando ha fatto la prima puntata di Viva Rai 2? Vediamolo insieme.

Gli ascolti di Viva Rai 2: ecco i numeri di Fiorello

Viva Rai 2 con la sua prima puntata ha fatto sei volte gli ascolti medi della fascia, sia per numero di spettatori che per share. La puntata di ieri è stata vista da 683.000 telespettatori e il 14,1%. Inoltre, come fanno notare gli analisti in questi minuti sui social e sui siti on line che si occupano di dati di ascolto, nella giornata del 5 dicembre, sono calati gli ascolti del TG1 nella stessa fascia su RAi 1. 492.000 spettatori ieri per l’edizione mattutina del Tg1 con la rassegna stampa.

Non male, vedremo se nei prossimi giorni il pubblico continuerà ad apprezzare la proposta della rete con la rassegna stampa più simpatica del piccolo schermo, gli ospiti di Fiorello e 45 minuti di leggerezza dei quali abbiamo davvero tutti bisogno per iniziare alla grande la giornata !