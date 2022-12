Amadeus fa un altro annuncio da Fiorello per Sanremo 2023: la belva co-conduttrice

Dopo aver rivelato il nome di Chiara Ferragni, Amadeus da Fiorello svela chi ci sarà al suo fianco a Sanremo 2023

Puntata super scoppiettante quella di Viva Rai 2 in onda oggi 5 dicembre 2022 su Rai 2 con un Fiorello carico a pallettoni. Tra i primi ospiti Amadeus che proprio ieri, ha annunciato dallo studio del TG1 la lunga lista dei 22 BIG in gara sul palco di Sanremo 2023. E oggi, da Via Asiago, ha annunciato invece il nome di una delle co-conduttrici della 73esima edizione del Festival. Un annuncio che neppure Fiorello si aspettava, che ha lasciato il comico senza parole. In diretta infatti, Amadeus ha video chiamato la signora che sarà al suo fianco per Sanremo. Una co-conduttrice belva! Un indizio che ci rivela il nome senza nessun dubbio: è Francesca Fagnani!

Francesca Fagnani a Sanremo 2023

La decisione di Amadeus corona un anno d’oro per la conduttrice, apprezzatissima per il suo programma Belve e per le sue interviste. Francesca Fagnani ha scherzato con Fiorello, dicendo che Amadeus glielo aveva chiesto solo mezz’ora prima! Una sorpresa per tutti e ancora non si sa molto di quello che accadrà. “Che serata farai” le ha chiesto Fiorello. Non è è dato saperlo! Francesca Fagnani spiega infatti che è ancora tutto da decidere e Amadeus ha aggiunto che molto dipenderà dagli impegni di Francesca per cui si cercherà di conciliare per bene tutto.

Sappiamo quindi al momento, oltre ai nomi di tutti e 22 i BIG in gara a Sanremo 2023, che al fianco di Amadeus ci saranno Chiara Ferragni, presenza fissa ( dovrebbe aprire e chiudere il Festival, presente quindi nella serata del martedì e in quella del sabato), Gianni Morandi anche lui ospite dell’intera edizione del Festiva ( se non abbiamo mal capito) e poi Francesca Fagnani. Da qui a due mesi, Amadeus avrà modo di stupirci con altri effetti speciali. Non abbiamo dubbi che sarà davvero, un super festival.